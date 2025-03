Decálogo extremeño contra los grandes incendios

Comenzando en aquel terrible agosto de 2015 en la Sierra de Gata, hemos vivido dos legislaturas destacadas por la gran inversión en materia de prevención ... y extinción de incendios, pero también por la frecuencia con la que estos han provocado grandes catástrofes en Extremadura. La conclusión es inmediata: en materia de incendios se ha gastado mucho y mal. El diagnóstico estaba claro, pero en el quirófano alguien extirpó el órgano equivocado. Con la esperanza de que sirva para reorientar las políticas públicas en esta materia en los próximos años, propongo el siguiente decálogo basado en el acopio de datos, experiencias y, ante todo, innumerables conversaciones con las víctimas de los grandes incendios, entre las que me incluyo:

1.-La seguridad de la población y los equipos de extinción es prioritaria. Los criterios productivos o económicos no pueden prevalecer sobre los preventivos. Aunque estas afirmaciones puedan parecer obviedades, la realidad es que en algunas comarcas extremeñas la planificación forestal se basa en criterios estrictamente productivistas que amenazan la seguridad de las personas, como vimos en 2022 en Ladrillar y en 2022 en Pinofranqueado, por citar los ejemplos más recientes.

2.-El cambio climático no es la causa principal del agravamiento de los incendios. La raíz del problema está en el abandono de la actividad agroganadera en las zonas de montaña y la consiguiente acumulación de combustible forestal. La buena noticia es que gran parte de la solución está en nuestras manos si se despliegan políticas de gestión activa del territorio en las que se premie y no se persiga la labor preventiva que desarrollan los productores locales.

3.-El incremento de la inversión en extinción de incendios no se ha visto acompañado por una disminución en la gravedad del problema sino al contrario, ni en Extremadura ni en los países para los que se dispone de datos al respecto. Aunque desciende el número de incendios, estos son y serán más devastadores porque su tamaño es proporcional al descenso de la actividad en los montes y las áreas agrícolas aledañas.

4.- Existe un consenso técnico generalizado en que esta situación sólo se puede mitigar generando territorios más heterogéneos y resistentes, similares a los tradicionales mosaicos agroforestales que históricamente evitaban los grandes incendios sin apenas inversión en medios de extinción. La Universidad de Extremadura es pionera a nivel internacional en el desarrollo teórico y práctico de este enfoque, pero su experiencia no se ha trasladado hasta ahora al ámbito político de decisión en nuestra región.

5.- El cambio en el paisaje forestal que se necesita no es posible sólo con inversión pública, que ya se ha mostrado como claramente insuficiente y desviada de las verdaderas prioridades. Se requiere fomentar la aportación privada como vía más eficiente y socialmente deseable de reducir las extensiones de combustible vegetal a través de aprovechamientos agro-silvo-ganaderos realmente sostenibles que no se vean periódicamente interrumpidos por grandes incendios.

6.- La prevención debe verse como oportunidad y no como coste público, especialmente en comarcas despobladas en que la recuperación de aprovechamientos tradicionales (especialmente la ganadería de montaña) y la puesta en marcha de otros innovadores (nuevos cultivos a pequeña escala con alta rentabilidad y generación de empleo) puede ser la última oportunidad de desarrollo frente a la actual tendencia al uso puramente recreativo, con más apoyo público pero peligrosamente asociado a una mayor incidencia de incendios.

7.- La aportación privada se ve limitada por un marco legislativo muy adverso. Por una parte, la legislación forestal actual, cuya base conceptual procede de épocas en que la superficie forestal se encontraba en mínimos históricos, se opone a la recuperación de los mosaicos agroforestales al impedir o dificultar la recuperación de antiguas superficies agrícolas, aunque sean estratégicas para la prevención de incendios. Por otro lado, dado que las áreas con más riesgo de incendio tienden a encontrarse en espacios naturales protegidos, algunas limitaciones a los usos tradicionales suponen en la práctica acumulaciones de combustible vegetal e incendios que terminan destruyendo incluso los valores naturales que se pretende proteger.

8.- La dificultad en la tramitación administrativa de solicitudes de aprovechamiento del territorio, junto con el divorcio entre los técnicos y la población residente a la que debieran servir, reduce en gran medida el potencial de los actores locales para contribuir con sus explotaciones al mantenimiento de un territorio resistente. Trasladar las oficinas de las capitales al medio rural y formar a los técnicos de la administración para la atención a la población local, son acciones imprescindibles si se pretende recuperar la actividad en el territorio.

9.- De no aplicarse políticas de choque que lo eviten, en el futuro inmediato aumentará la probabilidad de que haya pérdidas humanas en los nuevos incendios sobre áreas con alta densidad de núcleos habitados. Ni las actuales medidas de prevención ni los dispositivos de extinción, por sofisticados que sean, pueden hacer frente a megaincendios como los que ya sufrimos y sufriremos a no ser que se diseñen territorios inteligentes a través de la acción pública y privada.

10.- Se necesita una mejora en la persecución de los delitos incendiarios y de la colaboración ciudadana, pero ello no exime a los responsables políticos de la obligación de generar territorios con menor riesgo comenzando por las zonas históricamente más afectadas. Si se dispone de todo tipo de normativa ignífuga en el planeamiento urbano, ¿por qué no se desarrolla y aplica en las áreas no urbanizadas donde también peligran las vidas humanas?