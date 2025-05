¿Peligra la revalorización de las pensiones?

Comenta Compartir

Asistimos estos días a la secuela de 'Juego de tronos', a la que están sometiendo los políticos de este país a todos los españoles.

Me ... centro en la subida de las pensiones 2025. Estoy jubilado desde febrero de 2024. Las pensiones y sus revalorizaciones anuales no son algo graciable, en mi caso viene de 40 años de cotización en la empresa privada y, por supuesto, no estoy dispuesto a que unos 'niñatos', apartados de la realidad, sea cual sea su signo político, jueguen con la estabilidad del sistema de pensiones.

A los políticos les pagamos sus opíparos sueldos y les financiamos sus hinchados privilegios (los confesables y los inconfesables) para que solucionen problemas y hagan lo posible para que se pueda vivir mejor, no para que nos fastidien la vida. Ojalá no tengamos que arrepentirnos nunca de perder lo conseguido hasta ahora, con el esfuerzo de todos, por la ineptitud de una 'casta política' apesebrada, mediocre y manifiestamente mejorable.

