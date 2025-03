El papa, los pozos y el cambio climático

Comenta Compartir

Me explico. Hace unos días, en el único bar de mi pueblo, tome café con un empresario que se dedica a hacer pozos de sondeos ... para que me informase de la posibilidad de hacer uno en una parcela con el fin de plantar olivos. No olivos «superintensivos», ni tan siquiera intensivos, ya que soy plenamente consciente de que ni se puede ir 'contra natura' pretendiendo tener regadíos en secano, ni debemos esquilmar las aguas subterráneas. Era sembrar olivos en un marco razonable y poder darles unos riegos de mantenimiento que lo hagan más rentable que un olivar de secano o que el cereal. Me explica este señor que ahora mismo es casi imposible que te autoricen hacer un pozo de sondeo, a menos que sea una urgencia ganadera.

Poco después, en el mismo bar de mi pueblo, me dice un amigo que trabaja en un restaurante de la autovía, que el día anterior paró en el restaurante un autobús, camino de Lisboa para ver al Santo Padre, con «peregrinos» provenientes de Chile. O sea, Chile-Madrid Barajas, en avión, autobús hasta Lisboa y a la vuelta, pues me imagino que al contrario. Seguro que estos peregrinos pedirían una ensalada mixta, compuesta de tomates, lechugas y cebollas, todos productos de kilómetro cero, ya que el restaurante está en plenas Vegas Bajas. Pero en nada ayudamos a la Madre Naturaleza, aún utilizando productos de proximidad, si son los clientes los que vienen de miles de kilómetros a consumirlos, contaminando el aire primero y la tierra y el agua después. Mi reflexión es que en pro del turismo parece que todo está permitido y las autoridades de cualquier color fomentan el trasiego de personas, con cualquier excusa, ver al Santo Padre, unas obras de teatro, unos conciertos, unos pájaros, unas puestas de sol..., en fin, cualquier excusa es buena para mover gente de un lado para otro para obtener una rentabilidad, más o menos efímera, sin tener en cuenta que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades como civilización y lo que es pan para hoy puede ser hambre para mañana. Mientras tanto, el empresario de pozos de sondeos se plantea muy seriamente su futuro laboral, el futuro de sus trabajadores y el de su empresa, después de cuarenta años de trabajo. En fin, ahí dejo mi reflexión que nada tiene que ver con el ecologismo imperante, sino más bien con el sentido común de cada uno de nosotros y con la responsabilidad de poner las luces largas, al menos en los asuntos importantes, de esos a los que elegimos como nuestros representantes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión