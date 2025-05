Comenta Compartir

A ninguno de los lectores de esta carta habría que explicarle cómo se juega al escondite. Tengo que hacer una apreciación y es que no ... sabía cómo se llamaba el punto de la pared donde se pone el niño que cuenta hasta veinte, con los ojos cerrados, así que lo busqué en internet y se llama «tapo». ¿A que viene esto? Pues es que con el asunto del apagón y la defensa a ultranza que Pedro Sánchez ha hecho de la bien pagada presidenta de Red Eléctrica y el ataque a las empresas privadas del sector, se confirman mis sospechas. Sánchez es el niño que después de sufrir un duro revés en las últimas elecciones municipales y autonómicas vio cómo perdía poder y muchos de sus amiguitos se quedaron sin trabajo y sin privilegios. Así que anticipó, por sorpresa, las generales y el juego siguió. Entonces el confiado Alberto Núñez Feijóo se separó del tapo, momento que aprovechó el astuto Sánchez para ocupar su lugar y exclamar: «Por mí y por todos mis compañeros». Y en estas estamos. Sánchez se hubiese aliado hasta con el diablo para seguir de presidente del Gobierno y poder mantener una cuota importante de poder. Poder, que no le es suficiente para gobernar pero sí para seguir mandando y para colocar a sus amigos en puestos clave y bien remunerados, ministerios, empresas públicas, Fiscalía (de quien depende), asesores, embajadas, delegaciones de gobiernos... pues son muchos los recovecos del poder para colocar a los afines. Una cosa hay que reconocerle, Javier Bardem es un aprendiz, comparado con Sánchez, en «el buen patrón». Sánchez, acosado por presuntas corruptelas familiares como las de su mujer y su hermano o escándalos de gente tan afín como Koldo, Ábalos o el fiscal general del estado, podría dimitir y seguiría ganándose bien la vida, pues hasta Zapatero se la gana moviéndose entre las bambalinas del lado oscuro. Pero Sánchez no es así, es el buen patrón y su lema: 'Por mí y por todos mis compañeros'.

Cartas al director