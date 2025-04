Asaja Travel

Comenta Compartir

¿En que se parecen Metidieri y Elon Musk? Pues aunque parezcan venir de mundos muy diferentes, hay algo que los une. Musk tiene una ... empresa de cohetes para hacer que los multimillonarios del mundo jueguen a ser astronautas por un día y Metidieri, está en camino de convertir algo tan serio como Asaja en una agencia de viajes para que ricachones travestidos de sindicalistas crucen Europa en unos impresionantes, caros y sofisticados tractores, dotados de una tecnología muy similar a los cohetes de Musk. Además, Metidieri hace algo que¡, al menos por ahora, no está al alcance de Elon, enriquece su oferta con visitas a la masía de Puigdemont, con fotos incluidas. Es patético que con las graves consecuencias que para la economía mundial, y por supuesto para agricultores y empresas agrícolas españolas, están teniendo las decisiones del loco Trump, Metidieri y los suyos se dediquen a emprender viajes a ninguna parte, vacíos de contenido y sin resultados cuantificables y además con recursos públicos. No hay que olvidar que estas bravuconadas casposas no se financian con las cuotas de los socios sino, mayoritariamente, van a cargo de los presupuestos del Estado. Flaco favor al campo extremeño.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión