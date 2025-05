Gulliver y los liliputienses

Comenta Compartir

Desde hace algún tiempo la política era un tema al que, aún interesándome, no le prestaba demasiada atención. Ahora mi tiempo me lo gestiono yo ... y por eso el martes y el miércoles decidí escuchar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y mereció la pena. Feijóo domina la materia, se sabe España, me lo imaginaba como el Gulliver del cuento, despachando a todos y cada uno de los demás portavoces con conocimiento, datos, con fina e inteligente ironía, a veces con enfado y sutil agresividad pero sin perder nunca las formas y la compostura. Veía a muchos de los portavoces como liliputienses que se acercaban a Gulliver a exponerle sus miserias morales, la mayoría de las veces basadas en reivindicaciones ancestrales, egoístas, cicateras, insolidarias provenientes de una pseudosuperioridad moral que parece que les da el terruño y el hablar otro idioma.

Feijóo supo poner a cada uno de estos liliputienses delante del espejo para que ellos mismos comprobaran sus propias miserias, aunque a veces sus argumentos vayan disfrazados de modernidad y progresía, no son más que eso, argumentos miserables que solo buscan privilegios para su terruño y también, y fundamentalmente, para ellos y para así poder seguir en el bien surtido pesebre del papá Estado (al que paradójicamente quieren destruir) porque fuera de ahí hace mucho frío para personas que lo único que hacen bien es medrar para conseguir un buen puesto, bien remunerado, llenos de privilegios y muy alejados de lo que ellos podrían aspirar fuera de la política. En el cuento los liliputienses, llenos de temor frente al gigante, consiguieron atarlo mientras dormía, pero todos sabemos cómo acaba el cuento. Gulliver consigue desatarse, sin mucho esfuerzo y donde los mezquinos liliputienses, en principio, vieron un enemigo pues resulta que encontraron a un aliado potente que los ayudó en muchas de sus debilidades. Por lo que ví y escuché el otro día, puede que estos liliputienses mentales puedan frenar, momentáneamente, al gigante que parece que viene a inquietar su buen vivir pero creo que es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que este gigante que solo representa la sensatez y el sentido común acabe, como en el cuento, rompiendo las ataduras y lo primero que haga sea desenmascarar al falso gigante con pies de barro, Sánchez, y así podamos disfrutar, la mayoría de ciudadanos, de los rendimientos de una gestión política basada en la igualdad, normalidad, sensatez y sentido común.

