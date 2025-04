David Azagra y el relato

Asistimos atónitos los españoles a los dimes y diretes (ahora relato) sobre la vida y milagros de un personaje que se hace llamar David Azagra. ... Resulta ser hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y claro, esta es la madre del cordero. ¿Cuánto tardaría una empresa privada en averiguar sin un trabajador que tienen en nómina falta o no al trabajo? ¿Cuánto tardaría esa misma empresa privada en averiguar donde tributa ese trabajador? ¿Cuánto tardaría la susodicha empresa privada en despedir y además de forma procedente al trabajador si se demuestra que actúa de forma irregular? Pues exactamente lo que tarde el detective privado que contraten en pasarles el informe de la situación real del trabajador.

Ante todo presunción de inocencia para David Azagra, pero este país no será una verdadera democracia (y ya llevamos muchos años) hasta que los políticos interioricen que el poder que les prestamos (de forma provisional) los ciudadanos, es para que lo utilicen, cada uno según sus convicciones, para el bien común y no para medrar en lo personal y/o beneficiar de forma arbitraria a los allegados a las personas que, transitoriamente, detentan ese poder por mandato de la ciudadanía a la que representan, bien sea en un ayuntamiento, en una diputación, en una consejería o en la misma presidencia del Gobierno de España. Por tanto, menos relato y más resultados. No es complicado.