Situación del hidrógeno en Extremadura

La producción del hidrógeno verde se activa en España en muchas regiones y los Valles del Hidrógeno (producción y consumo de hidrógeno) hacen su aparición ... en muchos lugares. Coincide con que se buscan alternativas a los combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón), y que deben estar presentes en todos los sectores tales como movilidad, industria…

Extremadura es la región española con más agua embalsada y muy rica en horas de sol, por lo que es mucho más barata la energía eléctrica renovable que puede emplearse para su producción, y puede llegar a ser una potencia en hidrógeno, una de las comunidades europeas más importantes en producción de hidrógeno verde.

La verdad es que las empresas tienden a instalarse allí donde hay abundante energía y además valoran muchísimo disponer de energía limpia, asequible y barata, ya que en el caso del hidrógeno la electricidad para producirlo puede estar en torno al 40-60% de su coste, siendo además un acicate para atraer empresas de lo que está muy necesitado Extremadura.

Para la conducción y transporte, se va a construir un hidrogenoducto (tubos que transportan el hidrógeno) que atravesará el territorio extremeño de sur a norte de acuerdo con el proyecto que está tramitando Enagás, que firmó con la Junta de Extremadura un protocolo de colaboración. El hidrogenoducto forma parte de una red troncal que nos va a conectar con Europa, que ya está aprobada por el Gobierno español y que se conoce por H2Med.

Según la Junta de Extremadura, en unas estimaciones prudentes, supondrá unas inversiones de 10.000 millones de euros y una creación de 2.500 empleos directos ya que el 20% del hidrógeno que se produzca en España lo hará en la región.

Los grandes retos del hidrógeno verde son varios, entre ellos el de la movilidad, su utilización como combustible en vehículos puede ser uno de los más competitivos actualmente. En efecto, un kilo de hidrógeno, que puede producirse a un precio de 10 euros en España, permite recorrer 100 kilómetros cuando en Europa su precio es de 14 euros.

Es decir, con 6 kilos de hidrógeno puede recorrerse 600 ó 700 kilómetros, pero para ello hay que incentivar la venta de vehículos de hidrógeno contando además con que a partir de 2035 se penalizará mucho a los vehículos que produzcan CO2. La UE exige además, que se dispongan hidrogeneras (expendedores de hidrógeno para automoción) cada 200 kilómetros, lo que no sucede en España y mucho menos en Extremadura ya que la más cercana se encuentra en Cascais (Portugal) y próximamente en Dos Hermanas (Sevilla), aunque todavía se encuentra en construcción.En todo caso para los 27 proyectos terminados y en construcción de hidrogeneras que hay en España, se utilizan plantas fotovoltaicas para disponer de un precio más asequible de la electricidad que utilizan, y además se debe tener en cuenta que el repostaje con hidrógeno tarda apenas unos minutos, ventaja que la tiene sobre el repostaje eléctrico.

Otros retos del hidrógeno verde pueden ser su utilización para producción de amoniaco, fertilizante, alcoholes, fibras sintéticas o para distintas aplicaciones y sectores como el agroalimentario, el de refino o el metalúrgico. También, el sector térmico para fabricación y transformación de minerales a alta temperatura e incluso calefacción urbana.

Existen muchos proyectos de generación de hidrógeno en España, pero su viabilidad final depende de que se pueda utilizar ese hidrógeno, que es lo que determina un valle de hidrógeno. La tecnología está avanzando para vencer los retos que plantea la producción de hidrógeno verde.

Los electrolizadores (productores de hidrógeno verde por hidrólisis del agua) han experimentado mejoras importantes en eficiencia, reducción de costes y flexibilidad operativa, siendo muy positivo que las empresas españolas estén desarrollando tecnología propia con capacidad creciente dentro de la cadena de valor.

Estos valles se están desarrollando por toda España, por ejemplo: AsturiasH2 Valey, los propios de Andalucía donde ya existen proyectos en firme tal como la planta de hidrógeno en San Roque (Cádiz), la de San José del Valle de Avalon en Jerez de la Frontera, o en Polo de Huelva o también los valles de Escombreras y Cartagena y el de Burgos con proyectos de Hiperbaria. Otro importante es el corredor vasco del hidrógeno, que es una realidad con más de 70 asociados y 50 proyectos en marcha y con una inversión prevista de más de 1.500 millones de euros para el periodo 1923-26.

Según la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), se han identificado 167 proyectos repartidos por toda la geografía nacional que en conjunto podrían movilizar 30.000 millones. Pocos, muy pocos, se anuncian para Extremadura y en todo caso, más que proyectos se trata de anuncios o declaraciones de viabilidad muy corta.

Hay dos únicos proyectos en Extremadura funcionando y son de demostración o de investigación y están situados en Zafra por Power to DEUZ, que utiliza los excedentes de producción energética de una planta fotovoltaica de la compañía y el de la Escuela de Ingenierías Industriales en Badajoz. En fase de planificación se encuentran cuatro hidrogeneras en la provincia de Badajoz de DH2Energy.

Existe un cluster del hidrógeno SOIH2 ALEX, que es una entidad público-privada sin ánimo de lucro que promueve la conectividad institucional, empresarial y tecnológica en torno al hidrógeno. La Junta de Extremadura ha anunciado el interés de China por el hidrógeno extremeño, tras un viaje realizado a ese país del consejero de Economía. Hay algunos proyectos comunicados por sus promotores incluso uno Kaminoan de Fotowatio Renowable con subvención por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Todo muy verde en Extremadura en momentos clave para desarrollo del hidrógeno como se podrá suponer.

Por lo que respecta al transporte y distribución existe la inyección parcial del hidrógeno de la que se ha llevado a cabo una experiencia por Redexis en Palma de Mallorca en la red de gas natural, y el hidrogenoducto H2Med que estudia Enagás.