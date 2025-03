Almaraz y la energía nuclear

En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la energía nuclear con motivo del próximo cierre de la central nuclear de Almaraz. Veamos los ... problemas o ventajas que pueden ocasionarse por el cierre.

La UE ha considerado una serie de actividades como sostenibles como son la energía eólica, la fotovoltaica, la gestión forestal, el almacenamiento subterráneo de CO2, biocombustibles o también la fabricación de cemento. Pero ninguna ha generado tanto debate como la reciente aprobación por el Parlamento Europeo de añadir a esta lista, bajo determinadas condiciones, la energía nuclear y el gas.

Las centrales nucleares producen el 20% de la electricidad que se genera en España con menos del 7% de la potencia instalada, con lo que se llega a la conclusión de que no pueden ser más eficientes. Se trata de alargar la vida, ya que pueden seguir operando muchos años más puesto que el mantenimiento que se hace de ellas es muy riguroso, según reconocen los técnicos. En el mundo hay hasta 130 centrales que tienen alargamiento de vida hasta los 60 años y algunas otras en Norteamérica hasta los 80.

El único problema que tienen es el de los residuos que tienen una duración inmensa y son indestructibles, pero que en España, es una cuestión tecnológicamente resuelta aceptada por los organismos internacionales, gracias al Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) recientemente aprobado.

Se dicen muchas falsedades acerca de la energía nuclear, como que es insegura. Sin embargo, la energía nuclear por cada 100 TWh (tera watios hora) causaría tres muertes prematuras; la eólica, cuatro; el gas, 282; y el carbón, 3.272. O que Fukushima causó 20.000 muertos. Nadie murió como consecuencia del accidente, sino que los fallecidos, 18.500, lo fueron por causa del terremoto y sunami y así sucesivamente.

¿Pero qué le pasa a Almaraz? Le quedan menos de cuatro años a la unidad I para el cierre y menos de cinco a la unidad II. Si se llevase a cabo el cierre, significaría reducir el 20% de la energía que se está produciendo con nucleares hasta llegar al 15% y que para mantener esa energía base habría que utilizar gas y en ese caso estaríamos emitiendo CO2, al margen de subir el precio de la energía, ya que generar con gas es mucho más caro. En cuanto a la reducción de la energía en Extremadura nos daría igual ya que tenemos abundante, pero las repercusiones en el PIB extremeño y en la capacidad de generación de empleo no sabemos cómo se desarrollarán.

Porque la solución para la comarca y Extremadura se pretende compensar como consecuencia del cierre con la megafábrica de baterías a instalar en Navalmoral de la Mata. Esto es lo que se ha anunciado, pero la megafábrica debe tener su andadura, se debe comenzar a construir la primera fase y así sucesivamente, según anuncian. ¿Cuándo estará a pleno rendimiento? Estamos acostumbrados a ver como los grandes proyectos se paran, como es el caso de Amazon, por diversas razones, por lo que dentro de cuatro años, es muy pronto para pensar que todo estará en funcionamiento y compensará la parada de Almaraz.

Muy tímidamente la Junta de Extremadura ha protestado por el cierre puesto que la pregunta a hacerse es que si los impactos positivos que tiene la nuclear son suficientes para ser superados por el empuje de las renovables y más teniendo en cuenta que los ecologistas se están yendo a los tribunales, incluso la ministra prevé también una implantación «ordenada» de las renovables, por lo que las renovables por muy verdes que sean pueden sufrir obstáculos, sobre todo cuando los patronos son grandes empresas y fondos de inversión.

En este caso se comienza a poner sobre la mesa por organismos tal como la Diputación de Cáceres o la Federación de Municipios afectados por embalses, la reivindicación para aquellas regiones o zonas afectadas por las plantas energéticas ya sea nucleares, hidráulicas o de otro tipo. En otro tiempo, percibían una compensación llamada canon energético, que desapareció en 1985, y que la estuvo percibiendo la Diputación de Cáceres por Almaraz y Badajoz cuando apareció Valdecaballeros.

Una compensación económica que se recibía por la afectación de los terrenos como consecuencia de instalar una planta energética, y que las diputaciones lo repartían entre las regiones y comarcas afectadas.

Actualmente, se sigue pensando también por qué no se negocian unas tarifas eléctricas más favorables para esas regiones afectadas por la producción eléctrica y que ayuden a la industrialización, creación de empleo y fijación de la población. Se trata de que esas regiones no se conviertan hoy en colonias energéticas de otras que están muy industrializadas y no producen energía.

En el Parlamento Europeo y la Comisión Europea a iniciativa del colectivo 'León Propone' han comenzado a estudiar una propuesta para crear gravámenes mediante los cuales las regiones o provincias productoras de energía aprovechen que este tipo de instalaciones se ubiquen en su suelo.

España y Extremadura deben seguir apostando por las renovables, pero ante la advertencia de muchos organismos de que se van a cerrar las plantas nucleares se debe pensar que esto conlleva la sustitución por las de ciclo combinado con la quema de gas natural, por lo menos hasta este momento, con el consiguiente aumento de coste de la energía, de mayores emisiones de gases de efecto invernadero y de pago por ello.

Extremadura debe pretender que no se cierre Almaraz hasta que no se lleve a cabo su sustitución clara en el entorno económico y de empleo por la factoría de Envision, que la sustitución esté a punto y la compensación de empleo sea una realidad en la comarca, no sea que la economía extremeña eche en falta a Almaraz o se resienta el PIB extremeño.