'In memoriam' del doctor don Juan del Arco Vicente

A la vuelta de las vacaciones nos hemos enterado del fallecimiento del doctor don Juan del Arco, que a lo largo de más de veinte ... años nos ha prestado la asistencia como médico de familia.

En su llegada a Cáceres, ocupó la plaza como médico titular de Medicina de Beneficencia, dependiente del Servicio Municipal de Sanidad. Con la Ley 14/86 de 25 de abril General de Sanidad, se integró en el Servicio Sanitario dependiente del Insalud (Instituto Nacional de Salud) pasando posteriormente al Servicio Extremeño de Salud (SES) hasta su jubilación. Don Juan, como familiarmente era conocido, no era simplemente el médico que atendía a aquellos pacientes que necesitaban tratamientos para sus dolencias, don Juan era como un confesor, que atendía no solamente a enfermos físicos, sino también, a personas con problemas psíquicos o sociales. Su excesivo interés por sus pacientes le llevo más de una vez al enfrentamiento con el 'establishment' sanitario al considerar que sus pacientes necesitaban este u otro tratamiento que por su alto coste no se contemplaba en el recetario establecido.

A pesar de su jubilación, don Juan seguía cada día estudiando la evolución de la Medicina y seguía interesándose por sus antiguos pacientes. Mi último contacto con él en la calle, fue el pasado día 16 de agosto, donde los dos comentábamos que, aunque andábamos jodidos, dábamos gracias a Dios porque podíamos estar peor. Juan ha muerto como se dice con las botas puestas pues hasta los últimos días de su vida, estuvo en su clínica atendiendo a un paciente. R.I.P.