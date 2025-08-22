La maltrifagia en el PSOE

Hay cierta similitud entre el comportamiento de una araña conocida científicamente como 'Stegadyphus durmicola' y el proceso que se está dando en el PSOE, que ... empieza a practicar la 'maltrifagia', acción de comerse a los miembros que han formado parte del aparato político del partido. El primer 'devorado' ha sido José Luis Ábalos, seguido de Santos Cerdán y que, según la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya no están en el PSOE.

Desde el entorno del exasesor de Ábalos atribuyen al robo en la casa de su madre el intento de hacerse con las grabaciones que conservaría, pese a que las fuentes policiales lo desvinculan de la investigación que se instruye en el Tribunal Supremo. Koldo, en aras de poder negociar con la Fiscalía Anticorrupción un posible pacto, asegura que tiene más grabaciones de las que la UCO de la Guardia Civil le intervino en su casa: «tengo conversaciones, grabadas de manera subrepticia, durante mi etapa en el Ministerio de Transportes, que han servido para cercar a Cerdán».

Pese a que Koldo insiste en que tiene ocultas otras grabaciones que, según han informado desde su entorno, podrían afectar a círculos más allá del PSOE. El robo –mejor dicho, destrozo– en la casa de Ábalos tiene seguramente dos intenciones, la búsqueda de información y de intimidación. Intimidación en el sentido de «mira lo que podemos hacer a tus familiares si cantas». El PSOE quiere robar pruebas incriminatorias hacia ellos o meterles miedo. Son una mafia y actúan como tal. Ábalos ha pertenecido a la mafia y conoce las técnicas. Seguro que la información sensible la tiene a buen recaudo para protegerse la espalda. Como ocurre con los chantajes, si Ábalos se deja llevar por el miedo, lo tendrá el resto de su vida acojonado. Si decide echarle valor, debería de tratar de pactar con la Fiscalía y pedir protección policial, lo que le llevaría a una pena menor, a su seguridad y la de su entorno y a que fueran detenidos los mafiosos. Pero hay también una amenaza a Víctor de Aldama. Se ha sabido que el automóvil de su propiedad, un Audi 8 blindado, apareció hace una semana tiroteado con tres impactos, uno es apenas perceptible, los otros dos son claramente visibles en la parte de la ventanilla del conductor. ¿Un aviso a navegantes?