Hoteles de lujo, sí

El centro de Cáceres se ha visto inundado de carteles donde aparece la figura de una hermosa y bella mujer rubia, luciendo una camiseta donde ... aparece impreso 'Stop hoteles de lujo' y 'Fuera Hilton de nuestra ciudad'. Nos figuramos que los que se esconden detrás de unos carteles de forma anónima serán sin duda miembros de una plataforma «antisistema» que, si no me equivoco, están apoyados por Podemos. Hemos de entender que esta pléyade negacionistas que se opone al proyecto hotelero en el Palacio de Godoy debería explicar los motivos de esa oposición, pues no es suficiente parar un proyecto porque no nos gusta. ¿Quién está detrás de estos carteles? Existen fuerzas externas fuera del ámbito local, para que Cáceres no prospere. Posiblemente estos opositores desconozcan que la construcción y funcionamiento de un hotel de lujo en Cáceres conlleva una fuerte inversión económica y la creación de numerosos puestos de trabajo, tan to directos como indirectos, que vendrán a aliviar el paro en nuestra ciudad. ¡Falta nos hace!

Desde hace algún tiempo, en Cáceres se están dando excesivos 'no' a toda innovación o implantación de empresas y proyectos como El Corte Inglés, el 'no' a la mina, o el retraso, de más de catorce años, del proyecto comercial en el antiguo Campo de Aviación, por poner algunos ejemplos. La ciudad de Cáceres debe de reconocer y agradecer a José Polo y a Toño Pérez, propietarios de la empresa Atrio, la gran labor de proyección de nuestra ciudad, que traspasa las fronteras de nuestro país. Atrio es una empresa del sector de restauración y una sociedad filantrópica como no existen muchas en nuestro país. ¡Sí a los hoteles de lujo!

Cartas al director