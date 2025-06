Los cuatro del Peugeot

Las elecciones generales de 2015 supusieron un descalabro para el PSOE, que quedó descabezado. La caída electoral fue la peor de un partido mal llamado ... socialdemócrata, cuando es un partido socialcomunista. Visto lo sucedido, en 2016, Pedro Sánchez recorrió España en un modesto Peugeot junto a tres compañeros del partido: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Cuatro miembros de una tribu que estaba en horas bajas y había que resucitar desde las bases, conquistar el relato y preparar el asalto a la secretaría general tras su forzada dimisión. Tres de los del Peugeot están infectados por la corrupción y el cuarto, Pedro Sánchez, está en situación de observación por su estado comatoso. Cuando Santos Cerdán presentó la dimisión de todos sus cargos en el partido, se guardó una carta que le aseguraba durante unos días su inmunidad parlamentaria. Hasta el 16 de junio no entregó su acta de diputado, lo que le permitió, posiblemente, destruir pruebas. Ante este cataclismo de corrupción, los «sindicatos de clase» siguen apoyando al Gobierno «progresista» que los subvenciona. Pepe Álvarez ha pedido la continuación del Gobierno pese a los escándalos. El Gobierno ha blindado las subidas sociales de los Presupuestos Generales del Estado, aprobándolos por primera vez en democracia, a través del Consejo de Ministros.

Cuando explotó el caso Bárcenas, sin que hubiese sentencias judiciales de por medio, UGT y CC OO crearon un clima irrespirable para el Gobierno de Mariano Rajoy. Un cambio en la forma de actuar que responde a un motivo: los sindicatos viven mucho mejor desde que Sánchez es presidente; basta con ver el reparto anual de subvenciones: el Gobierno, desde que tomó posesión, no ha parado de «subirles las paga» hasta cuadruplicar su presupuesto de 8.800.000 a 32.000.000 euros. El informe de la UCO no ha alterado a los sindicatos, que no se han pronunciado. CC OO se ha mostrado impasible ante la revelación de la Guardia Civil, y desde UGT se han limitado a mostrar «rabia e indignación» ante lo sucedido, pero sin pedir elecciones anticipadas.