Pedro Sánchez padece de amnesia disociativa y es la hemeroteca la que determina que se olvida de lo que dijo, cuando gobernaba Rajoy: «Sin presupuestos ... no se puede gobernar», «un gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina». Al término del Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo sin ruborizarse que el Gobierno sacará los presupuestos sin pasar por el Congreso de los Diputados porque es «una pérdida de tiempo» al no contar con apoyos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, rechaza las críticas al incumplimiento constitucional y recuerda que está previsto la prórroga de los presupuestos. Pedro Sánchez a quién le importa poco todo, es transgresor del Art. 134 de la Constitución, que obliga a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han de presentarse cuando menos, tres meses antes de la expiración de los del año anterior. De no cumplirse este mandato, Sánchez podría enfrentarse a acciones legales. Los fundamentos jurídicos que podrían llevar al Tribunal Constitucional a intervenir.

El presidente del Gobierno se está saltando la Ley y se podría acudir al Tribunal Constitucional por tres vías distintas: 1º Recurso de inconstitucionalidad. Se podría presentar una impugnación ante el Tribunal Constitucional por incumplimiento de la Constitución. 2º Obstrucción al Congreso y al Senado: al no presentar los presupuestos, se estaría impidiendo a las Cortes Generales ejercer su función legislativa. 3º Demanda de amparo. Se podría solicitar amparo al Tribunal Constitucional por vulneración del deber gubernamental de presentar las cuentas públicas. Estas tres opciones que podrían llevar al Tribunal Constitucional a intervenir, caerían en «saco roto» si tenemos en cuenta que el lacayo Cándido Conde-Pumpido está a las órdenes del déspota y se sacará alguna artimaña jurídica para proteger a su amo. Si no se cumple la obligación del Art. 134, el Gobierno está obligado a convocar elecciones.

Cartas a la directora