La parodia circense de Puigdemont

La prensa internacional se hace eco de la parodia circense que ha protagonizado Puigdemont en su sorprendente aparición en nuestro país. Durante siete años, el ... prófugo de la Justicia española ha estado interpretando una comedia, del separatismo catalán, y acusando al Estado español de un Estado opresor que atenta contra la libertad de las personas por el hecho de exigir un referéndum que reconozca la independencia del País Catalá. La presencia de Puigdemont por las calles de Barcelona no nos ha sorprendido puesto que todo estaba «hablado y bien hablado» desde hace meses cuando el secretario general de Organización del PSOE, Santos Cerdá, se desplazó a Bruselas para llegar a acuerdos, entre ellos, su vuelta a España. El acuerdo del PSC y ERC para nombrar a Illa presidente de la Generalitat ha cogido por sorpresa a Puigdemont, que, en este caso, ha sido el tonto útil que le ha servido a Pedro Sánchez para cerrar la investidura de Salvador Illa. Todo el mundo sabía que Puigdemont vendría España para asistir al pleno de investidura del presidente de la Generalitat. El líder de Junts dio un discurso ante el Parlament catalán para boicotear el pleno de investidura. Y qué casualidad de que no hubiera ningún agente de los Mossos para proceder a la detención de Puigdemont sabiendo que había una orden del Tribunal Supremo. Todo el montaje de cientos de mossos rodeando el Parlament, con la operación 'jaula', e inspeccionando cientos de vehículos, en una pantomima montada bajo los auspicios de Pedro Sánchez y el ministro de Interior, que ahora dirá que se ha intentado por todos los medios detener al expresident pero que no ha sido posible porque se ha esfumado sin que nadie al parecer lo haya visto después de su corto discurso frente al Parlament. Ante el escándalo que ha suscitado la huida, los Mossos han negado cualquier tipo de acuerdo o conversación previa con el entorno de Puigdemont en su regreso a España. Aseguran que su prioridad era garantizar que el pleno de investidura se celebrara con normalidad. Los Mossos ordenan la detención del secretario general de Junts, Jordi Turull, por colaborar en la fuga, así como de dos mossos. Visto lo visto, el Supremo debe proceder a la mayor urgencia al procesamiento y condena de estos colaboradores.

Cartas a la directora