No a la mina de litio de Valdeflores

El pasado jueves día 7 de noviembre, las páginas de este diario insertaban un estudio dado a conocer por el grupo Extremadura New Energies (ENE), ... dicho informe (por encargo de (ENE) lo firmaban un grupo de profesores encabezados por mi amigo Julián Mora Aliseda, en el que se hace alabanzas de la explotación de la mina Valdeflores, como motor de industrialización y una propuesta de creación de un distrito industrial, «para evitar el colapso al que está abocada la ciudad».

La multinacional Infinity Lithium, a través de su filial Extremadura New Energies, presentó el primer proyecto para la explotación de la mina, hacía hincapié en que la extracción sería a cielo abierto, pues en galería sería imposible su rentabilidad. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que este nuevo proyecto sea rentable? No caben más que dos explicaciones ante esta nueva insistencia de la empresa minera, y es que el mineral tiene un mayor valor y compensa la extracción subterránea o la empresa pretende una maniobra para evitar que sus acciones en bolsa pierdan valor.

Podíamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este informe resalta el impacto socioeconómico que tendría el proyecto, lo cual consideramos «el chocolate del loro», pues hay factores más importantes que los económicos, como son la salud y el medioambiente.

Hay un nexo común para 'Mina sí o mina no'. Es su aproximación al casco urbano y los peligros medioambientales y de salud los que aconsejan no autorizar dicha explotación.

Extremadura es la región con dos provincias con la mayor superficie de España, y raro será que en esa extensa superficie no se encuentren posibles yacimientos de litio para su explotación que estén alejados de núcleos urbanos. Son muchos los subterfugios que la empresa australiana viene presentando a lo largo de su interés por Valdeflores. Su primera exposición era una explotación a cielo abierto, que fue rechazada de inmediato por todo lo negativo que conlleva una explotación minera próxima a la ciudad. Su segunda propuesta consistía en una explotación subterránea y una serie de mejoras medioambientales, al utilizar maquinaria de perforación que no precisan previamente voladuras.

Este informe suscrito por un grupo de profesores, pretende dulcificar la tramitación y autorización, cuando todavía no se hecho público el proyecto último y para nada el de impacto ambiental que debe acompañar al mismo. La única duda posible de conseguir permiso del nuevo proyecto es la actitud de la Junta de Extremadura que el Gobierno socialista siempre se ha expresado con tibieza, salvo en la ocasión en la que el expresidente Guillermo Fernández Vara afirmó: «Si los cacereños no quieren la mina, no habrá explotación de la misma».

La portavoz de Unidas por Extremadura ha preguntado a la presidenta extremeña, María Guardiola, qué va a hacer con la tramitación del proyecto de la mina de Valdeflores, después de conocer que existe un informe técnico firmado por tres funcionarios donde se dice textualmente que el proyecto de la mina es inviable. Por toda contestación, la presidenta defiende la legalidad de los procesos. A los cacereños nos cabe una y única resolución, y es acogernos al último documento de alcance elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad, que apunta hacia el riesgo radioactivo que podría suponer el tratamiento de mineral sobre el área afectada, según el Centro Nacional de Seguridad Nuclear. Además de las afecciones sobre los acuíferos subterráneos, el aire, el suelo, sobre la salud de las personas y, sobre todo, la biodiversidad existente en el territorio y los alrededores. Preparemos nos para un largo y costoso proceso judicial ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE.