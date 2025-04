Las amenazas de Puigdemont

Comenta Compartir

El viaje del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a Waterloo es extraño desde que se anunció su visita al exilio en el que vive ... el fugitivo de la justicia Carles Puigdemont. Acababa de ser reelegido líder del sindicato y muchos no entendemos que tenga una posición tan cercana al Gobierno, y opino que ha actuado como un emisario del sanchismo. Álvarez está para representar a los trabajadores, no para meterse en política y estar de 'perro faldero' de Sánchez. Álvarez justificó su presencia en Bruselas con la intención de llegar a un acuerdo con Junts para que apoyara la reducción de la jornada laboral. El secretario de UGT ha dicho en España y lo ratificó en Bruselas, «creo que efectivamente es anómalo que yo esté en Bruselas reuniéndome con el presidente de Junts, pero igual de anómalo es que no se haya puesto en marcha la ley de amnistía y por tanto la podríamos haber hecho en Madrid». El verdadero 'leitmotiv' de la presencia de Álvarez en Bruselas es cortar la «diarrea de zozobra e incertidumbre» que las declaraciones del prófugo Puigdemont le están ocasionando al «sátrapa».

Puigdemont advierte de las «consecuencias irreversibles» y reitera que no hay motivos para tener confianza en el PSOE: «Si no cambian mucho las cosas, no podemos dar apoyo al Gobierno. El desbloqueo de los Presupuestos Generales de 2025 y el interés de Junts por someter a Sánchez a una cuestión de confianza es una jugada táctica y en el caso de que el Gobierno frene la tramitación, llevaría la legislatura al colapso porque la retirada del apoyo de Junts al Ejecutivo sería automático». Estas amenazas de Carles Puigdemont tienen dos lecturas diferentes y sería aplicable aquello de «en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira». Vamos a dar por ciertas estas amenazas y que Junts no apoye los presupuestos y cualquier otra iniciática del Gobierno, sería el fin del sanchismo y tendríamos que ir a unas nuevas elecciones. ¿Pero de verdad que estas sanguijuelas de Junts, ERC y PNV van a dejarse el chollo que les brinda Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa?

