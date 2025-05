Como cada tercer jueves de cada mes, se celebró hace unos días el pleno extraordinario de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Cáceres. El pleno ... estaba presidido por el alcalde que, con cara de aburrido, prestaba más atención al móvil que a lo que allí se debatía. Nuestra presencia en el salón de actos del Ayuntamiento estaba justificada en un escrito-denuncia que habíamos formulado el día 26 de junio dirigido al concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Pedro Muriel, y que leímos para conocimiento de todos los presentes y que dicho concejal debe ser una figura decorativa más en la Corporación Municipal, puesto que, a pesar del tiempo transcurrido de nuestra denuncia, no ha actuado. Esta denuncia ya ha sido dada a conocer a través de las páginas de este diario. A través de un amigo, funcionario, del Ayuntamiento cacereño había conseguido saber antes de la sesión del pleno el tiempo que duraría este, para que nuestra presencia fuera lo más corta posible para participar. La sesión se ha prolongado casi una hora más, ya que distintos miembros de la Corporación y de los tres partidos representados en el Ayuntamiento han participado con propuestas que han sido debatidas o rechazadas.

La sordera que padezco me ha impedido escuchar los temas allí tratados, y en cierto modo me alegro de ello, pues no es agradable escuchar las muchas e inoportunas palabras de los que participaron en el debate.