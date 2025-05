Prisas que nos salen caras

Más de una vez pensamos que ojalá cada año hubiera elecciones, porque antes de ellas todas las administraciones públicas se esfuerzan en demostrar cuanto piensan ... en nosotros. Hay prisas por ejecutar obras, inaugurar, presentar nuevos proyectos y asistir a actos y generar cuantas más fotos mejor. Pero esas prisas a veces nos salen caras. En esas obras es prioritario el tiempo de ejecución, pero parece que no preocupe tanto la calidad.

El otro día, pasé por dos calles distintas de Badajoz en las que se estaba instalando un nuevo pavimento. En la primera, me sorprendió la cantidad de baldosas sueltas en una zona terminada. Se apreciaba que alguien había vertido una lechada que había penetrado en las juntas para intentar solucionar el problema, sin éxito. En la siguiente calle en la que observé de nuevo la deficiente terminación, había operarios trabajando. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté si el tramo que yo acababa de pisar ya estaba acabado y me respondió afirmativamente. Cuando le dije que había muchas baldosas sueltas se limitó a encogerse de hombros, para mi indignación.

Después habrá que volver a invertir dinero público para deshacer el entuerto.

Por las prisas.