Políticos y animales

Los cazadores extremeños habrán descansado porque la ley de protección animal no afectará a los perros de caza.

El Director General de Derechos de los ... Animales amenazó con dimitir si se producía tal exclusión, pero se ha retractado de tal amenaza. Se ve que un sueldo de casi ochenta mil euros puede con sus principios animalistas. También manifestó que no se podía hablar de «animales de trabajo» porque estos no eran conscientes de trabajar y dijo estar contra el consumo de lácteos afirmando que los humanos «roban» leche a otras especies. No sé si tendrá soporte científico, pero me resulta llamativo que el único animal que consume leche durante toda su vida sea el más inteligente de todos, o que el único primate que come carne habitualmente sea también el primate más inteligente. Quizás si todos los antepasados de ese director general hubieran prescindido de la carne y de la leche, él estaría habitando una selva africana.

Los principios veganos son respetables, pero poner a un vegano ortodoxo para esa Dirección General tiene riesgos. Como nombrar Director de Transición Energética a un amish: Propondría cambiar los coches por vehículos tirados por caballos. Y se pelearía con su colega de protección animal.

