Elocuencia real

El pasado sábado sucumbí a la tentación de ver a ratos la espectacular coronación del rey Carlos III, una escenografía que ni pertenece a esta ... época ni creo que a ninguna otra. Simplemente una demostración impresionante de un poderío que ya no es el que fue.

Me llamó la atención que cuando el rey se aposentó en la abadía, quien le diera la bienvenida fuese un niño de unos doce años. «Su Majestad, como hijos del reino de Dios, os damos la bienvenida en el nombre del Rey de Reyes». El rey le respondió: «En su nombre, y siguiendo su ejemplo, he venido no a que me sirvan, sino a servir». Lo que me sorprendió fue que el niño dijese su frase de memoria, mientras que su soberano tuvo que leerla.

Posteriormente, el arzobispo de Canterbury hizo al rey tres preguntas protocolarias a las que el rey respondió respectivamente: «Sí, estoy dispuesto», «Lo prometo solemnemente» y «Sí, lo haré», pero tuvo que leer tales respuestas, siguiendo lo que un clérigo, a su lado, señalaba con su dedo en un documento. Que tal personaje no fuera capaz de memorizar esas simples frases me dejó perplejo.

Y eso que lleva toda su vida preparándose…