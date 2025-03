Comenta Compartir

Mi amiga Paquita, actriz aficionada, divertida e imaginativa, se encontró con un problema inesperado en su banco. «Quiero abrir otra cuenta y poner a mi ... hijo como autorizado». «Bien, pero tiene que pedir cita y venir ambos». «Mi hijo no puede venir, ¿no hay otra solución?». «No, tienen que venir ambos, con cita». Mi amiga pensó «Si me hubiese tocado la lotería, vendrían incluso a mi casa». Ese pensamiento la inspiró. Llamó por teléfono: «Mire, me ha tocado la lotería y quiero ingresar el billete en su banco». «Enhorabuena señora, ¿Cuánto le ha tocado?». «Lo siento, mi hijo me ha prohibido comentarlo». «Pero, ¿mucho?». «Sí, bastante». «¿Más de cien mil?». «Lo siento mi hijo no quiere que lo diga. Por cierto, necesito autorizarle en la cuenta, pero él no puede ir al banco». «No hay problema, venga, pregunte por mí y se lo solucionamos». En la oficina bancaria se repitieron parabienes y pesquisas, sin éxito, para averiguar el importe del premio. La imposibilidad de asistencia del hijo se solventó telemáticamente. «¿Cuándo ingresará el premio?». «En unos días». «Es que ahora tenemos un producto financiero…». «Yo no entiendo, háblelo con mi hijo». La imaginación rompe barreras. Pero esta historia no es imaginaria, sino completamente real.

