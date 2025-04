Gracias, Arturo

Comenta Compartir

Al leer el letrero recordé que durante años aquella calle se había llamado erróneamente Arturo Barco. Sentí que yo también era uno de sus paisanos ... que no sabía nada de él y, como penitencia, me impuse revisar su biografía y leer su obra. Lo que encontré me resultó absolutamente increíble. Que Arturo Barea tuviese que morir desterrado fuera de su país, olvidado y prácticamente desconocido en su ciudad natal, siendo un escritor de talla mundial es algo que me aturde.

Creo que 'La forja', primera parte de la trilogía autobiográfica 'La forja de un rebelde', debía ser lectura obligada para todos los alumnos de bachillerato porque muestra hasta el detalle más pequeño la vida de la España de los primeros años del siglo XX con una maestría, sutileza y dominio del lenguaje llano increíbles, haciéndolo además desde los ojos de un niño y de modo divertido y muy entretenido. No vean la serie televisiva sobre ella, mejor léanla. El olvido en que quedó un escritor tan excepcional como Arturo Barea, es otra de las nefastas consecuencias de una Guerra Civil que no solo se cobró vidas, sino que arrinconó un enorme patrimonio espiritual. Mi penitencia autoimpuesta se ha transformado, finalmente, en gozo.

