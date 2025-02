El «genocidio» hispánico en Bolivia

Comenta Compartir

El día 13 leí en el diario HOY el testimonio de una boliviana de 34 años que trabaja y reside en Extremadura: «El 12 de octubre no hay nada que celebrar, lo de los conquistadores españoles fue un genocidio», decía. Supuse que debía pensar que ... sus antepasados debieron ser de los pocos que escaparon a tal masacre. Me quedé pensando: ¿Qué me he perdido? No es esa mi percepción cuando veo documentales de ese país y observo la cantidad de naturales que, obviamente, tienen raíces indígenas incluso sin aparente mestizaje.

Según el diccionario, un genocidio es el «exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad». ¿Ocurrió eso en Bolivia a partir de la llegada de los españoles? Pues parece que los hechos son muy contundentes y lo desmienten. Según el artículo 1 de su Constitución, Bolivia es un estado plurinacional, intercultural y con pluralidad lingüística. El artículo 2 reconoce el dominio ancestral de los pueblos indígenas sobre su territorio, por lo que se garantiza su derecho a la autonomía. El artículo 3 reconoce dos grupos étnicos: las naciones y pueblos indígenas originarios, y las comunidades interculturales. El artículo 4 establece como idiomas oficiales tanto el castellano, como otras 36 lenguas de los pueblos indígenas originarios. Bolivia se independizó de España en 1825. En 1926 fue nombrado presidente del Consejo de Gobierno Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que en 1829 llegó a presidente de la república. Andrés de Santa Cruz era mestizo e hijo de una familia de la nobleza colonial y su madre era de ascendencia inca. Algunos le decían el indio Santa Cruz. Tanto él como otro presidente, Agustín Gamarra, estudiaron en el Colegio San Buenaventura, fundado por los franciscanos en 1691, que se esforzaron en formar a los habitantes de aquellas tierras. Los jesuitas fundaron en Sucre la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en 1624, 12 años antes de que se fundase la universidad de Harvard en EE UU. Fue la decimotercera universidad fundada por los españoles y estaba abierta tanto a españoles como a nativos. Según el censo oficial de 2012, el 75% de la población es indígena originaria o mestiza, y el 25% restante es blanco o afroboliviano (0,1%). Perviven cerca de 40 etnias originarias con 36 lenguas propias, más el español como idioma común. Estos datos indican que el presunto «genocidio» causado por los españoles es una fabulación. Curiosos genocidas que integraron su cultura con las que se encontraron, que formaron familias con los indígenas y formaron indistintamente a todos, independientemente de su etnia. Desde el principio de la humanidad hay muchos ejemplos de injusticias, crímenes colectivos, y tantos actos inhumanos como queramos. También en América en este siglo. Pero de eso al genocidio hay un mundo. La ignorancia retuerce la historia, algo inaudito en unos tiempos en los que prácticamente todo lo que se quiera saber está disponible de modo inmediato.

