Generosidad política

Un político extremeño decía días atrás: «El número (de la lista electoral) no es lo importante en política, sino sentirte útil y parte de un ... equipo, poder ir con ilusión y ganas a pelear por tu tierra», pero añadía también: «He decidido no formar parte de la lista a la Asamblea de Extremadura porque se me ofreció integrarme, pero no en los primeros puestos como en otras elecciones. Entiendo que es el momento de ser generoso y permitir que otros compañeros accedan a la política regional».

No cito su nombre y el del su partido, aunque ambos pueden encontrarse en la prensa y porque de otros he oído antes idéntico argumento. Me pregunto por qué esa generosidad no le surgió cuando iba en un puesto que le garantizaba ser elegido, y cómo es que no pensó dejar su puesto en beneficio de otro miembro del partido durante los últimos dieciséis años en los que ha sido diputado autonómico. Estoy absolutamente seguro que si su partido ganase las elecciones y le ofrecieran ser consejero de la Junta, como ya fue anteriormente, esta vez lo rechazaría para dejárselo a otro compañero. No puedo imaginar algo distinto de un político tan generoso.

