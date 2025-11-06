HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tengo cáncer

Fernando Bermejo

Badajoz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Y sé que cada día está creciendo dentro de mí. Es angustioso que tu enfermedad avance sin que llegue el turno de operarme. Es una ... tortura. Solo quien vive eso sabe a qué me refiero. El Servicio Extremeño de Salud tiene fantásticos profesionales. Pero… En marzo una analítica detectó la probabilidad de que tuviera cáncer de próstata. Tuve que esperar dos meses para que me viera el urólogo. Otro mes y medio para una resonancia y una biopsia. Presenté una reclamación: la respuesta, mes y medio después: Lo sentían. Un mes después, el resultado: cáncer con riesgo desfavorable. Tras cuatro meses y medio. Otra prueba para saber si la enfermedad se había diseminado: Casi otro mes de espera. El 22 de septiembre se me incluye en lista prioritaria: operación antes de un mes (con advertencia: la espera suele ser de hasta dos o tres meses). Sigo esperando siete meses y medio desde la primera sospecha. Procuro que la enfermedad no condicione mi vida, pero es una tortura pensar que el cáncer está creciendo. No sé si el problema será la escasez de medios humanos o materiales. No sé quién es responsable de estas demoras, pero alguien lo será. Si esa persona o un familiar directo estuviera en un trance similar y las listas de espera fueran igual para todos independientemente de su condición o capacidad de influencia, estoy seguro de que tomaría las medidas a su alcance para que estas cosas no ocurrieran. Pero creo que eso es algo ilusorio.

