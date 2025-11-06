Tengo cáncer

Comenta Compartir

Y sé que cada día está creciendo dentro de mí. Es angustioso que tu enfermedad avance sin que llegue el turno de operarme. Es una ... tortura. Solo quien vive eso sabe a qué me refiero. El Servicio Extremeño de Salud tiene fantásticos profesionales. Pero… En marzo una analítica detectó la probabilidad de que tuviera cáncer de próstata. Tuve que esperar dos meses para que me viera el urólogo. Otro mes y medio para una resonancia y una biopsia. Presenté una reclamación: la respuesta, mes y medio después: Lo sentían. Un mes después, el resultado: cáncer con riesgo desfavorable. Tras cuatro meses y medio. Otra prueba para saber si la enfermedad se había diseminado: Casi otro mes de espera. El 22 de septiembre se me incluye en lista prioritaria: operación antes de un mes (con advertencia: la espera suele ser de hasta dos o tres meses). Sigo esperando siete meses y medio desde la primera sospecha. Procuro que la enfermedad no condicione mi vida, pero es una tortura pensar que el cáncer está creciendo. No sé si el problema será la escasez de medios humanos o materiales. No sé quién es responsable de estas demoras, pero alguien lo será. Si esa persona o un familiar directo estuviera en un trance similar y las listas de espera fueran igual para todos independientemente de su condición o capacidad de influencia, estoy seguro de que tomaría las medidas a su alcance para que estas cosas no ocurrieran. Pero creo que eso es algo ilusorio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director