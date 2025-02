Es sorprendente la habilidad de los camaleones para cambiar su aspecto. Utilizan dicha destreza para camuflarse y pasar inadvertidos mimetizándose con el entorno. El otro día, mientras veía en la televisión una de las sesiones parlamentarias en las que se debatía una moción de censura ... contra el gobierno, no pude menos que traer a mi mente a estos fantásticos animales viendo como un humano también es capaz de transmutarse y pasar de comunista convencido a abanderado de las corrientes más extremas de la derecha política.

Aunque en realidad no debía extrañarme nada porque he tratado con alguno que pasó sin escrúpulos de centrista a socialista cuando cambiaron las tornas, migrando después a la derecha cuando esta llegó al poder.

Puedo entender que alguien vaya cambiando sus afinidades según la madurez o la observación de la realidad vaya cambiando sus perspectivas. Pero no me merece mucho respeto quien al contrario del camaleón no cambia para camuflarse, sino para todo lo contrario, para visibilizarse y destacar intentando obtener poder o relevancia personal.

Así como las maravillosas habilidades del camaleón me generan admiración, las de estos otros que cambian de principios como camaleones humanos de pacotilla me parecen horribles y vulgares, y, a veces, dignas de desprecio.