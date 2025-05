¿Campo de fútbol Vicente Medina?

Comenta Compartir

Hacia falta la renovación del campo de fútbol de La Picuriña. El terreno de tierra y los vestuarios, no estaban bien, y la renovación, junto ... al terreno de juego de hierba, dan otra categoría, no solo al campo sino también a la barriada. El deporte se hace más fácil y menos peligroso porque no es igual una caída en tierra, que hacerlo en hierba.

Con las nuevas instalaciones, ahora falta poner nombre al mismo. Este «sujeto» debe de reunir bastantes aptitudes, como para dar nombre a dicho campo. En Badajoz, contamos con personas, que han vivido para el deporte y lo siguen haciendo. Una de estas personas es Vicente Medina García, nacido en la barriada de San Roque de Badajoz el 11 de febrero de 1940. A sus 84 años, aún sigue asistiendo a congresos deportivos por la geografía española. Su curriculum es intachable: C. D. Badajoz, Segunda División, Atlético de Madrid en Primera, tres temporadas, como en otros equipos. Da el salto al extranjero, nada menos que a Johannesburgo y posteriormente a Estados Unidos. De regreso a España, sigue jugando. Es mucho el papel que se necesita para plasmar su historial deportivo. Ha sido entrenador, árbitro de fútbol sala y aun sigue haciendo sus pinitos. Bastantes serán los candidatos que pasarán por el registro del Ayuntamiento de Badajoz, aportando el historial. Posteriormente, el alcalde tomará la decisión, eligiendo uno de ellos, que llevará el nombre del nuevo campo de fútbol. No podemos obviar que Vicente Medina será uno de los candidatos con mejor historial deportivo.

