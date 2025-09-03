La Universidad de Mayores da vida

Se han cumplido los 25 años de la Universidad de Mayores en Extremadura. El curso pasado batió récord de alumnos y este curso lo ha ... superado. Según su directora general, Esther Muñoz Baquero, el plan de futuro es seguir consolidando el crecimiento.

El mejor programa de envejecimiento activo que tiene Extremadura es el programa de mayores. Este nuevo curso se superarán los 3.500 alumnos en las ocho sedes y es una gran satisfacción para la gran mayoría de ellos contar con José María Corrales Vázquez como director.

Es evidente que han surgido problemas de ubicación en los últimos años para el curso de postgrado de Badajoz, pero se están buscando soluciones.

Me gustaría dar la bienvenida a los nuevos alumnos en incorporarse a la Universidad de Mayores y animar a los veteranos a seguir disfrutando de esta actividad cognitiva y de compañía entre los propios alumnos.

La Universidad de Los Mayores da vida y alegría.