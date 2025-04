Comenta Compartir

El futuro. Esa eterna promesa que permite no hacer nada en el presente es el programa electoral del PSOE. En 2025 estará la mina de ... diamantes, queremos gobernar para mejorar la sanidad, etcétera. Y mientras ¿qué han hecho? Presumiblemente nada o casi nada. Eso sí, agujeros como los de la ya emblemática carretera Cáceres-Badajoz se hacen parte de nuestro paisaje. En qué poco debe valorarse el voto de Extremadura y sus habitantes para que siempre seamos objeto de burla. Uno llega a preguntarse si a Vara le importa algo el votante del que come, cuando tras tantos años de él y su partido al frente de la Junta de Extremadura, no es que estemos igual sino incluso peor. Qué bien nos viene el nombre de «Extrema y dura» porque parece que solo estamos para aguantar. Solo espero que de mayo a diciembre le encuentren buen asiento a Vara en Madrid en pago a su servilismo con Pedro Sanchez, quizás en el escaño del ya infame 'Tito Berni', más que nada para apartarle de Mérida un tiempo, allí sin duda no molestaría, su vida no iba a cambiar mucho. Mientras tanto el programa electoral para este 28 de mayo bien podría ser inutilidad, incompetencia, dejadez, soberbia, eternas promesas (casi tanto como mentir, creo yo). O si no podrían instituirse unos premios Oscar a los caradura, aunque entonces, tal vez, tendríamos al mismo otros 40 años. Y eso ya cansa.

Cartas al director