Fermín, de nuevo

Publiqué el 8 de julio del pasado año un artículo en el que narraba el curioso encuentro con un personaje, Fermín, buen conocedor de la ... ciudad. Tomamos café, hablamos, pero no intercambiamos teléfonos y, ni siquiera, apellidos (creo –ahora sé– que él sabía de mi). ¿Casualidad?. Lo dudo, pero nos hemos encontrado de nuevo. O me ha encontrado, otra vez con ganas de hablar de Arte.

Dice que tuvo bastante relación con el Equipo 57, en particular con Ibarrola, Cuenca y Ángel Duarte. Y que se había acercado a Cáceres para ver la exposición de este último en el Museo Helga de Alvear, aunque ya había visto las obras en Hervás. Me preguntó si había leído el artículo de Ianko López publicado en El País el 28 de diciembre . Por supuesto, dije, el día de los Inocentes. ¿Y cómo no ha reaccionado Vd. ante el disparate del título: 'Ángel Duarte, el olvidado (el subrayado es mío) artista extremeño que conquistó el mundo pero no España'?

Pues mire, Fermín (ya conozco sus apellidos). Sé que ha habido reacciones, pero me cogí tal cabreo (había escrito un párrafo apenas 15 días antes) que preferí que no se me calentara la boca o la pluma y esperar a estar más frío.

Ya lo estoy, y ahora puedo decir con tranquilidad que el artículo es un dislate. ¿Cómo se puede llamar 'olvidado' a Ángel Duarte, con una magna exposición en 1992, con una obra monumental presidiendo la entrada al Pabellón de Extremadura en Expo'92, con una extraordinaria tesis doctoral dirigida por Dª María del Mar Lozano Bartolozzi, defendida por Javier Cano Ramos en la Universidad de Extremadura el año 2010, de cuyo Tribunal tuve el honor de formar parte, etc., etc.?

¡Cuánto lo siento, amigo Ángel! Desde luego, en Extremadura nadie te ha olvidado.