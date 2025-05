La feria del reencuentro

Afortunadamente y por ahora, atrás se han dejado las restricciones del covid-19, y se pudo recuperar la celebración de la Feria de San Fernando, ... las tradicionales fiestas cacereñas. Tras dos años de pandemia, para los cacereños estas pasadas fiestas eran muy especiales porque han simbolizado el paso de sobrevivir a vivir de nuevo, y por ello, los cacereños tenían muchas expectativas puestas en la concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, y especial celo debería haber tenido en la gestión y programación de la Feria de San Fernando 2022.

No cuestiono que el presupuesto municipal destinado a la feria haya sido suficiente, ya que desconozco las cuentas generales del ayuntamiento cacereño, pero creo que ha faltado esfuerzo y creatividad en las propuestas culturales de la feria. La agenda cultural ha sido bastante pobre sin grandes citas taurinas ni musicales, y por la ausencia de teatro, danza o exposiciones. Tras tener programado y publicitado el concierto de Izal, finalmente no pudo ser y los cacereños nos quedamos sin disfrutar de la música en directo. A muchos nos ha sorprendido que unos días antes de la celebración de la feria se publicara la licitación de la caseta municipal, otorgada a los pocos días a una propuesta de actuaciones de DJs. No es de extrañar que la caseta haya estado casi vacía con la ausencia de grupos musicales, orquesta, humor o espectáculos en directo. Bueno, a excepción de las dos o tres horas que duró la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y Liverpool, que gracias a las pantallas gigantes que se instalaron, la caseta estuvo llena.

Tampoco ha habido mucha imaginación en la programación de los niños, que de lo único que han podido disfrutar, al margen de las atracciones, es de las marionetas de Peneque y Gorgorito en Cánovas. Con todo, la feria cacereña 2022 será recordada como la fiesta del reencuentro donde Cáceres ha celebrado la vida...aunque se haya echado de menos la música en directo.