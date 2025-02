La Feria Internacional Ganadera de Zafra cumple 30 años

Comenta Compartir

Es un hecho que la varias veces centenaria Feria de Zafra ha trascendido su vinculación con la localidad para erigirse en el hito que para ganaderos, agricultores y empresarios de todo tipo marca el comienzo del otoño, que no se concibe sin su presencia en ... Zafra, que acoge a la que quizá sea, y si no lo es lo será, la mejor feria ganadera de España y de parte de Europa. De hecho, estos dos últimos años en los que todo se ha trastocado hemos experimentado un vacío que se ha intentado llenar, en ocasiones con contenidos no demasiado afortunados.

La Feria de Zafra experimentó, a partir del último tercio del pasado siglo, una evolución espectacular. Se empezó con la puesta en marcha de la denominada Feria Regional del Campo Extremeño a partir de 1966 y se remató, en plenos fastos de 1992, con la versión que ahora conocemos como Feria Internacional Ganadera. No fue sencillo, desde luego, que Zafra organizara la que se dio en denominar Feria Agrícola y Ganadera del V centenario. Anduvimos en dura competencia con Salamanca, pero la fuerte apuesta institucional, una eficiente colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura y, posteriormente, el patrocinio de una entidad bancaria permitieron que el proyecto se hiciera realidad. Con una inversión que cifraban en 1.333 millones de pesetas se dio paso a una nueva era. Desde entonces, año tras año, divulgamos el eslógan —quizá un tanto manido— 'Ven a Zafra, tendrás mucho ganado' y contamos por cientos de miles las visitas al recinto ferial. Todo parece apuntar al éxito, y así es porque la feria concita la atención de todos por sus potencialidades y singularidades. Pero toda organización necesita hacer cada cierto tiempo un alto en el camino para dedicarse a la introspección, a revisarse a sí misma en busca de aquellas cuestiones que conviene mejorar y que, sin abordarlas, hasta pueden convertirse en rémoras. Omitir la autocrítica puede conducir al anquilosamiento. No tener conciencia de la realidad cambiante conduce, indefectiblemente, al fracaso. Por eso, ahora que se cumplen treinta años desde que la Feria Internacional Ganadera recogió el testigo de la que en los años sesenta concibieron muchos bajo las batutas de dos insignes alcaldes, Antonio Chacón y después Francisco Luna, es menester reflexionar para crecer, para mejorar, para poder seguir siendo referentes en los tiempos que corren no solo por la cantidad (las cifras de la feria apabullan), sino, principalmente, por la calidad. En este sentido, hace dos años presenté una propuesta para que por la entidad ferial se abordase una actuación tendente a establecer una nueva planificación estratégica que contemplase aspectos tan enjundiosos como la innovación, la profundización en la profesionalización, mejoras en la imagen y difusión de marca, el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, el estudio de la competencia de otros certámenes, una definición clara de la internacionalidad, la preponderancia del sector agroalimentario como complemento del alma ganadera, sin dejar de lado el carácter multisectorial, cómo mejorar las infraestructuras y servicios, la implantación de lo digital… Todo esto, por supuesto, en el seno de la entidad ferial, órgano rector, pero sin descartar el concurso de expertos externos que aporten nuevas perspectivas. No se trata, por supuesto, de que la feria pierda sus singularidades, como la mezcla con la parte lúdica, que tan atractiva resulta, sino de deslindar con claridad qué debe ocupar a la entidad ferial, cómo hay que compartimentar, cómo hacer más atractiva la feria para visitantes y expositores, cómo, en definitiva, hacerla viable de cara a varias décadas. Para esto, por supuesto, hay que vencer la falta de profundidad que las inercias suelen acarrear, remangarse y ponerse manos a la obra conscientes de las dificultades, pero animados por la necesidad de que sigamos sumando éxitos. Para eso hay que remontar la carencia de estudios comparativos y, mal endémico, la insuficiencia presupuestaria. Es complicado, pero hay que trabajar sin descanso. Contamos, por supuesto, con ventajas que no todos disfrutan: somos la feria más frecuentada y con mayor repercusión popular de Extremadura. Somos un escaparate que trasciende nuestra región para abrirse a otras comunidades limítrofes y a la vecina Portugal. Y somos también referencia en el sector de la ganadería extensiva, fundamental en unos momentos en los que se apuesta por la calidad, por lo ecológico y se clama contra la despoblación rural. De añadidura, tenemos una proyección institucional de tal magnitud que hemos recibido las visitas de SS. MM. los reyes, de S. A. R. el príncipe de Asturias (y de su padre, don Juan Carlos, cuando era Príncipe de España), de presidentes del Gobierno, ministros… Zafra tiene que ser la feria de las oportunidades para todos. La aliada del progreso de los sectores agrícola y ganadero. La que abre sus puertas a otros muchos sectores con perspectivas ciertas de negocio. Para que esto pueda seguir ocurriendo, para que todo mejore, habrá que profundizar también tanto en el compromiso presupuestario-institucional que otras administraciones mantienen con nosotros como en el del propio Ayuntamiento, alma mater de la entidad. No olvidemos, por Dios, que tenemos que renovarnos. El futuro siempre es incierto, pero cuando los cimientos son sólidos reformar los edificios no significa forzosamente demolerlos, sino reforzar sus muros, modificar la disposición, adaptar la decoración… En esa esperanza, y entre tanto se consigue que quienes tienen la posibilidad de dar comienzo a la necesaria reflexión lo hagan, quiero desear a todos, en el nombre del grupo que presido y en el mío propio, también como vicepresidente de la entidad ferial, unas felices y provechosas Feria Internacional Ganadera y tradicional de San Miguel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión