La feria y la furia

La feria trae frenesí colectivo, ruido y furia, cacharritos, casetas, luces y tenderetes; y polvo, ese residuo arenoso de tierra seca que con cualquier movimiento ... se levanta en el aire y permanece suspendido sobre el cielo de Cáceres.

Caminando estos días por la avenida Virgen de la Montaña o por Ruta de la Plata observo el polvo ferial que recubre los coches y, como en un juego de adivinanza fácil, mentalmente deshojo la margarita, este sí, este no, este sí, este no, dependiendo, claro, de que estén o no recubiertos de polvo. La mayor cantidad de arena es proporcional a las horas de ruido y de furia, de baile y de bebida.

Este polvo ferial es distinto a cualquier otro generado, por ejemplo, por un viento, sea del este o del oeste, el levante o el terral; distinto del que provoca una obra, donde flotan pequeñas partículas blanquecinas de yeso o cemento; distinto, desde luego, del que se levanta de la superficie marciana del planeta rojo.

Aunque algunos ya estarán pensando en la siguiente feria, o en otra, distintas ciudades y la misma feria, ahora toca lavar el auto, sacudirle el polvo en el lavacoches más cercano, para que berlinas, híbridos o SUV vuelvan a brillar, mientras los recuerdos de una feria que ya es historia se escurren por el sumidero.

Hay quienes se resisten a limpiar los suyos, incluso cuando las casetas ya han sido desmontadas, y me pregunto si será nostalgia o resistencia a sacudir de sus vehículos las últimas galas polvorientas, reminiscencia de una feria que tardará un año en volver. En el paseo de Cánovas o en Virgen de Guadalupe los Seat, Audi o Toyota airean la capa arenosa con el mismo orgullo con que los toreros muestran sus cornadas en muslos e ingles, trofeos ambos de una tarde de gloria. Capa seca y muda que sin decir nada lo dice todo: yo estuve allí y aguanté hasta las siete de la mañana.

Hace poco hablaban en un telediario de los frikis, y que para serlo solo se necesita pasión. Pasión desmesurada por lo que sea: pasión vegana, taurina o vinícola; se puede ser friki de feria o de los Rolling, de la Sexta o de Blade Runner, de la Champions o de Chanel... En fin, la lista es interminable, aquí la dejo para quien quiera completarla.

Yo vuelvo al inicio de la columna, a la arenilla ferial, turbadora y ofuscante, que igual obnubila las mentes que opaca los metalizados azules o grises o verdes de la flota cacereña y los destiñe hasta volverlos pálidos y pardos y pulverulentos. El mayor expositor de coches sin color se halla, durante unos días, en el aparcamiento ferial.

En la feria surgen relaciones repentinas y apegos furiosos que por la mañana se van, como la arenilla, por el desagüe de la ducha con la misma rapidez con la que feriantes y vendedores se marchan por la Nacional 630 a otra parte.

Yo he contado la mía, que cada cual cuente la suya y cómo le fue en ella.