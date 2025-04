¡Feliz regreso!

Estos días, bisagra entre el tiempo de asueto y el inicio de la rutina, quien más quien menos se ve envuelto en su particular operación ... retorno. En Extremadura hay una norma no escrita que dice que hasta que no pasa el día de los fastos regionales, el 8 de septiembre, no se da por inaugurada esa nueva etapa de normalidad y despertadores. El inicio del curso escolar (escandalosamente tardío en esta comunidad por la presión de los sindicatos docentes) suele marcar esa 'rentrée' que creemos generalizada pero que no lo es tanto. Hay gente que no tiene vacaciones, muchos que no pueden salir nunca de su casa y que no saben lo que es quedarse varado en un aeropuerto ni que le pierdan el equipaje, ese gran drama burgués.

Salir de casa, abandonar por unos días nuestro hogar y exponernos a otros paisajes debería ser un derecho para todos. Todavía no se me ocurre cómo conciliar esa necesidad de aire fresco con el freno a la desmesura turística que emponzoña todo, pero es indudable que hay que salir para después entrar. Las vacaciones tienen que ser largas y seguidas para poder quitarse uno todas las trazas de agobio y aburrimiento del día a día y olvidarse un poco de quien se es. El menudeo, coger semanas sueltas, no facilita esa necesidad de desconexión (siento utilizar este término tan 'mochufa', del que hace mofa Santiago Lorenzo en 'Los Asquerosos') y de cargar pilas (otro topicazo, perdón). Pero sí, yo me siento afortunada al volver a mi casa y encontrarme de nuevo, visualmente, con ese entorno físico en el que voy echando la vida. Y mi casa, que no es de lujo, me parece cómoda y mía, mi guarida.

Tendemos los extremeños, o los que vivimos aquí, a salir con ese complejo de inferioridad de partida de parecernos todo lo demás, cualquier sitio, mucho más interesante, grande y dinámico que este territorio periférico y despoblado al que tantas cosas le faltan. Y al volver también pasa que hay a quien le da el bajón al comparar. Y sí, da envidia ver trenes relucientes y puntuales, un comercio más 'glamuroso', la prosperidad de los lugares industriales, sitios en los que los conciertos se desbordan y no se suspenden por no vender entradas, como pasa a veces en Cáceres. Da mucha envidia, y en este punto me parece que hay poco que hacer, comprobar que hay lugares en España en los que en verano puedes andar por la calle a las siete de la tarde sin caer fulminado por el calor. Lugares frescos donde todo es armonía y más con la mirada plácida y relajada de un veraneante.

No voy a echar yo piedras contra ese anhelo de construir un lugar mejor, a mí también me sale frecuentemente la crítica y la rebeldía. Tampoco voy a ensalzar absurdamente el lugar en el que vivo solamente por vivir en él, ni a cegarme tapando sus defectos solo por demostrar que mi vida es guay. Pero, llegados a este punto, en esta operación retorno, sí que hay que hacer una llamada a la alegría, a cultivar la amistad y las aficiones, a valorar lo que se tiene y sentir, de la forma en la que cada cual entienda este concepto, que se pertenece a un lugar. Y que aquí estamos, dispuestos a ilusionarnos otra vez. ¡Feliz regreso!