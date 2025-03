Comenta Compartir

A Boyero le hacen un documental. Como divertimento me interesa lo que diga de Almodóvar. Igual que como divertimento me tomo las críticas a sus ... películas. A Santiago Segura no le ha gustado lo que Javier Ocaña ha escrito de la última suya, 'Padre no hay más que uno 3': «Santiago Segura se atreve con una (insignificante) película de Navidad en pleno verano». La reacción: «Javier, eres feliz? Necesitas algo?». Así, sin puntos de interrogación al principio. Luego borró el tuit, pero supongo que no fue por la puntuación. Siempre me sorprende lo bien que habla la crítica española de las películas españolas. No es este el caso. Dice Garci que debería haber un Oscar a la película más taquillera. Segura es muy taquillero, pero poco encajador con la crítica (esta es suavísima). He leído una crónica de los años 40 donde de una señora se decía «de belleza matronil y gracia un tanto borbónica». O sea, gorda y fea. Pobre mujer. Pero no había Twitter.

