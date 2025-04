Cuento de Navidad

En estas fechas, cuando ya se fantasea con el próximo modelo a lucir por Cristina Pedroche, también se dan celebraciones de empresa que suelen acabar ... con algún que otro comensal pasado de alcohol. Hace unos días, caminando junto a mi esposa por las cercanías de la ermita de San Antonio, en la ciudad vieja de Cáceres, nos topamos con un hombre postrado en la acera que farfullaba algo contra un individuo mientras este proseguía su camino, ignorándolo. La persona agachada (la llamaré V.) tenía síntomas evidentes de llevar una buena cogorza. Era incapaz de ponerse en pie, por lo que me acerqué ofreciendo ayuda. Mientras intentaba dialogar y tranquilizarla, V. no paraba de trastabillar, una de las veces cayó al suelo y a punto estuvo de abrirse la cabeza con un adoquín sin desbastar de los muchos que por la calleja abundan. Observé que debía haberse golpeado con anterioridad en algún otro sitio pues tenía sanguinolenta la parte superior de su cabeza. Le ofrecí llamar al 112 pero V. insistía en que no hacía falta, que se iba a su casa. Consideré que estaba claro que precisaba ayuda sanitaria. Conseguí retenerle sujetándolo en el suelo para evitar que al levantarse pudiera caer. Mientras, cuatro chicas adolescentes que observaban a V. avisaron al 112. Y luego a la Policía Local, pues no acababan de llegar los primeros.

Conseguí retenerle echado en la calzada hasta que la Policía Local y los sanitarios, quienes se hicieron cargo de V. Yo marché a lavarme un poco del toqueteo continuo que mi nuevo amigo me había propinado, pues presentaba síntomas de haberse orinado encima.

En los intentos por zafarse, en algún momento vi un reloj oscuro en su mano izquierda. Pensé que era suyo y le dije que lo guardara. Craso error. Tiempo después, cuando levanté mi muñeca para ver la hora, caí en la cuenta: era mi reloj el que V. apuñaba.

Se me ocurrió llamar a ambos números de emergencia tratando de recuperar mi Casio pero, como temía, no habían visto ningún reloj. Lo que me indignó es que me confirmaron que, como V. había rechazado que la ambulancia lo llevara a un centro sanitario, tanto el 112 como el 092 lo habían dejado suelto en la calle. Que no podían hacer otra cosa. Ese era el protocolo. No dejo de preguntarme: ¿de verdad puede estar un protocolo establecido así? ¿No hay forma de retener contra su voluntad a una persona que no es dueña de su voluntad con una intoxicación etílica? ¿No deberían haberla acompañado a su domicilio y entregarla a alguien para que estuviera vigilada hasta que le pasaran un poco los efectos del alcohol? ¿Y si se lo encuentra de repente un conductor en algún sitio que no deba estar?

Al dejarlo suelto se podría dar el caso de que otro buen samaritano, tan gilipollas como yo, tratara de ayudarle en cualquier otro lugar, volviendo a recurrir para lo mismo a unos medios de socorro que ya están más que saturados estos días. Espero y deseo que a estas horas V. se haya recuperado por sí mismo. Por mi parte, no lamento haber perdido el reloj, al fin y al cabo no se trataba de ningún Rolex, pero lo que sí me apena profundamente es haber perdido el tiempo.