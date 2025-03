Navidad impostada

Comenta Compartir

Herederos somos de gente que, hace miles de años llevaban a cabo ciertos rituales en momentos claves de su trayectoria vital. Los ritos siguen existiendo ... y de alguna manera dan sentido a la vida colectiva e individual. Desde aquellos tiempos, el hombre no ha dejado de ser un animal ritual. El rito no admite el azar ni la improvisación, sino que se atiene a espacios concretos y marcados por emblemáticas fechas. Si no fuere así, el rito perdería toda su magia, y, con ello, su capacidad de seducir, fascinar y de reforzar la identidad de grupo.

Queda menos de un mes para las Navidades, cuyas fechas de celebración las tenemos asumidas. Recordamos con fervor nuestra infancia y adolescencia, aureolada de una magia y un magnetismo especial, en tales días; no antes ni después. Navidades sin fastuosas luminarias por las calles, gordinflones papanoeles, abetos navideños cargados de regalos ni otras tradiciones importadas e impostadas. Nos conformábamos con recoger por las callejas el musgo para el nacimiento que se montaba en la iglesia parroquial y que nos magnetizaba, trasladándonos a mundos de ensueño; con el 'petitoriu del aguinaldu' y la humilde pero rica cena de la Nochebuena; con los toques de la pandereta, de las zambombas fabricadas con una tripa del cerdo de la matanza y los almireces, acompañando a antiguos villancicos; con la rústica 'Cabalgata de los Reyis Magus', sacando viejas ropas de las arcas de los abuelos y montando no en caballos de señoritos cortijeros, sino en los que tenían los vecinos para las faenas del campo… Cada cosa en su día y cada rito en su tiempo. Ahora lo que impera en las Navidades, iniciadas por los grandes almacenes y muchos ayuntamientos incluso un mes antes de su celebración, son la suntuosidad, las pompas, las vanaglorias, la grandiosidad… Trampantojos que aniquilan la sorpresa, los realismos mágicos, la ilusión, los ensueños y hacen añicos la verdadera Navidad, o 'Las Nochigüenas', como decían por nuestros pueblos. ¿A qué vienen sino esos espectaculares encendidos de luminarias sobre las calles de las poblaciones a mediados o finales de noviembre? ¿Qué se pretende con adelantar artificialmente los días navideños? Un importante gasto energético. Pueblos o ciudades hay que consumen tantos kilowatios que se les va un buen pellizco de los dineros públicos, en el caso de los ayuntamientos; o sea, un dinero de los contribuyentes. Una contaminación lumínica que acarrea nefastas consecuencias: interrupción de los ritmos circadianos, estrés que altera la producción de melatonina y sube el cortisol en horas nocturnas, aumento de la huella de carbono y aceleración del cambio climático en nuestro planeta, entre otras. En definitiva, convertir en rito navideño lo que es mera ostentación, fraguada a destiempo, es una sinrazón que desacredita a los gestores que se las sacan de la manga y que nunca interiorizaron el magnetismo de tales fiestas, cuyo espíritu está en las antípodas del boato, el lucimiento y la opulencia.

Cartas a la directora