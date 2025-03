El votante decide

Comenta Compartir

Actúan como malos estudiantes, dejando las tareas para el final. Entonces prometen, prometen y prometen. Pedro Sánchez y Fernández Vara, sin ir más lejos. El ... segundo no se opuso cuando el primero atacaba a la Corona, controlaba el poder judicial y colonizaba el poder legislativo, dañando nuestra democracia representativa. Diferentes rankings internacionales que miden la calidad de las democracias ('The Economist', por ejemplo) clasifican ya a nuestra democracia como «defectuosa», no «plena». ¿Dónde se ha visto que se indulte a golpistas o se modifique el Código Penal para beneficiar a estos? ¿Dónde que se incluya en las listas electorales a etarras condenados que no pidieron perdón todavía?

Degradación institucional, pero también deficiente gestión. Toda una vida el socialismo extremeño en el poder y Extremadura, aunque ha progresado, sigue siendo la comunidad más pobre y la que menos pesa en el Estado, distanciándose de otras comunidades y de Europa. Símbolo de este estancamiento fue la falsa inauguración del AVE, en la que Vara demostró su falta de personalidad política al prestarse al vacuo lucimiento de Sánchez, con la involucración por ambos, irresponsablemente, del Rey. Los extremeños somos la mofa a causa de la falta de un tren digno y de unos políticos mediocres, por no utilizar el calificativo que les aplicó Landero. Los tradicionales postulados transformadores socialistas han desaparecido, desplazados por la mera ocupación del poder y por luchas ideológicas estériles. Bastantes alcaldes y funcionarios designados a dedo tiemblan ante la posibilidad de abandonar sus covachuelas y agarrarse de nuevo, como quien dice, al pico y pala. No hubo acuerdo entre las administraciones central, autonómica y local para un plan de vivienda que dignificara la vida de nuestros jóvenes. Es triste reconocer que incluso la dictadura inundó España, en los 50/60, de viviendas protegidas y de pueblos de colonización. Ahora, como los malos estudiantes ante los exámenes finales, se promete un futuro milagroso. Veamos al 'estudiante' Vara: «Extremadura en unos años, que no van a ser muchos, estará en tasas de paro por debajo de la media española», dijo a los moralos hace poco. Y remató: «No nos podemos permitir desaprovechar las inmensas oportunidades que van a venir [...] Somos conscientes de lo que Navalmoral va a ser dentro de cuatro años, cuando haya una fábrica, y otra, y otra y otra con miles de trabajadores del sector industrial con buenos salarios que generarán buenas pensiones en el futuro». ¿Por qué permitimos que prometan si no van a cumplir?. «Si los demócratas no perdonáramos a aquél que miente, entonces no habría mentiras en la política [...] Y no se castiga porque estamos hechos unos forófos peores que los del fútbol [...]». Lo decía, con razón, Rodríguez Ibarra. Una nueva legislatura de Sánchez y Vara supondría hacer referéndums de autodeterminación en Cataluña y País Vasco, convirtiendo a estas comunidades en territorios privilegiados en detrimento del abandono de otros como Extremadura. ¿Nos conviene esto a los extremeños?. El votante tiene la palabra.

