¡Viva el Rey!

En el décimo aniversario del reinado de Felipe VI, quien no sea sectario se dará cuenta de la utilidad de la Monarquía para España y ... de la debilidad de los argumentos de quienes desearían terminar con ella. Tanto Monarquía como República son, en general, formas de gobierno idóneas. Pero en el caso de España, aquí y ahora, considero más conveniente la Monarquía. Déjenme explicarme. Fue el Rey Juan Carlos I quien impulsó la Transición, renunciando a los extraordinarios poderes otorgados por Franco, dando lugar al período histórico más próspero histórica, social y culturalmente de nuestro país. La dictadura franquista fue finiquitada no solo por las fuerzas de la oposición, sino también y principalmente por el Rey Juan Carlos I, cuando decidió ponerse al lado del pueblo español. Durante los años de la Transición hemos podido observar cómo la Monarquía ha sido compatible con la democracia, convirtiéndose en pararrayos de la libertad e igualdad.

Y ello pese a que sus principios rectores se basan en la herencia y no en la elección. La Monarquía parlamentaria ha logrado sintetizar ambos principios al privar al Rey de poder político (potestas) y hacer que conserve sólo un poder simbólico (autoritas). Es decir, el Rey reina pero no gobierna. Su función es representativa y de moderador. En sus múltiples viajes y en sus innumerables discursos los ciudadanos españoles podemos apreciar la importancia de esta tarea. Por eso no es aceptable que Pedro Sánchez intente ningunear a Felipe VI en esta importante función de la Monarquía. El cliché de que la Monarquía, al ser hereditaria, no es democrática debe, por lo tanto, desecharse, puesto que ha sabido conjugar el principio hereditario con el electivo, la tradición con la modernidad, mediante la figura de la Monarquía constitucional y parlamentaria.

Junto a esto, otra gran cualidad es su neutralidad. El Rey, al no participar en los procesos electorales y luchas partidistas, puede llegar a representar a la nación mejor que un presidente de República. Este, en momentos de polarización –como los que desgraciadamente vivimos hoy–, puede verse arrastrado fácilmente por los intereses defendidos por su partido. La lucha partidista extrema de la Segunda República española, el frentismo político que tuvo lugar en la misma, arrastró a los presidentes Manuel Azaña y Niceto Alcalá-Zamora. Eran hombres de partido y no pudieron escapar a la dinámica de enfrentamientos entre unos y otros. En los momentos presentes, cuando la unidad de España está en peligro, cuando la política de bloques se consolida cada vez más, la Monarquía de Felipe VI es una garantía mayor que si estuviéramos bajo una República.

El problema es que el extremista Pedro Sánchez, apoyado por la ultraizquierda y los ultranacionalistas, está dando un verdadero golpe de estado contra el estado de derecho, con el objetivo de terminar con la Transición y con la democracia representativa que esta consagró. ¿Qué República representaría un demagogo como Sánchez, enfangado en la ineptitud y en la corrupción?. Mientras la Monarquía sea útil, que siga. Cuando no, que venga la República. Entretanto, ¡viva el Rey!