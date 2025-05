Tamames en las Cortes

Si para algo sirvió la moción fue para constatar la división entre quienes defienden el legado de la Transición y quienes no la reconocen

A comienzos de junio de 1940, en compañía de su madre y dos de sus hermanos, José y Rafael, llegaba Ramón Tamames a Don Benito, ... a la casa de don Diego Mera, amigo de su padre, para curarse de la anemia que se cebaba con los niños madrileños de la postguerra. La anemia y el raquitismo hacían estragos no sólo en Madrid, sino prácticamente en toda España. Tal fue el caso también de Malpartida de Plasencia, por poner otro ejemplo, donde las madres –según me contó algunas veces la mía– acudían al médico en busca de vitaminas para sus niños, aunque el extraordinario médico y pediatra de entonces, Agustín Fernández Sayáns, primo de mi abuela materna y miembro de una saga de médicos y farmacéuticos, era más partidario de lo que él llamaba «vitaminas de sartén», es decir, torreznos, lo que comió y fortaleció a Ramón Tamames. De esa etapa de hambruna económica le quedó a mi madre la costumbre de comer tocino crudo en lonchas muy finas, con algunas vetas de magro, algo que practico yo a veces. En cuanto a los hermanos Tamames, huyendo del trueno cayeron en el relámpago, como diría el pícaro Lázaro. Es decir, evitaron la anemia pero no el paludismo, que contrajeron durante las visitas que hacían a la finca 'Cantalgallo', que don Diego tenía a unos veinte kilómetros de don Benito. Esta estancia de unos años en Extremadura sería inolvidable para Ramón Tamames, como reconoce en sus Memorias.

Hijo del republicano y «notabilísimo cirujano» Manuel Tamames, como le calificaba ABC, Ramón Tamames ingresó en el Partido Comunista en 1956, año en que sería detenido y encarcelado por dos veces en Carabanchel, por manifestarse contra la dictadura. Su comunismo fue circunstancial o instrumental, como vino a demostrar su posterior evolución ideológica hacia posiciones liberales. Es de destacar su contribución a la creación de los Pactos de la Moncloa y a la elaboración de la Constitución, así como su actividad de brillante economista y escritor. Pero su personalidad quedaría incompleta si olvidáramos su histrionismo, que le ha llevado a encabezar la moción de censura planteada por Vox. Esta carecía de sentido por falta de apoyos, por el acusado deterioro político de Sánchez y por la cercanía de las elecciones de mayo, que constituirán la auténtica moción. El discurso de Tamames no fue un programa sistemático y coherente, sino una serie de críticas importantes pero deslavazadas a la democracia actual y a Pedro Sánchez. Sus buenas intenciones se vieron eclipsadas por las intervenciones del resto de diputados, descaradamente mitineras y, en algunos casos (Patxi López), incendiarias. El bueno de Tamames ha podido ser testigo, en primera línea, de la degradación de nuestro Parlamento y de la mediocridad de sus moradores. Si para algo sirvió la moción fue para constatar la división del Parlamento entre quienes defienden el legado de la Transición –que Tamames puso en valor– y quienes no reconocen la misma. El problema de las dos Españas vuelve a activarse... para nuestra desgracia.

