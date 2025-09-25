Solo la izquierda puede gobernar

Este axioma se desprende del manifiesto que 100 personalidades firmaban el pasado 21 de julio en apoyo del gobierno de Pedro Sánchez. Cantantes como Ana ... Belén/Víctor Manuel, cineastas como Pedro Almodóvar/Fernando Colomo, catedráticos como Antonio García Santesmases/Jordi Gracia, actores y actrices como Carlos Bardem/Loles León, periodistas como Rosa Villacastín/Jesús Maraña, exministros socialistas como Diego López Garrido/Miguel Sebastián –probable autor de la tesis de Sánchez–, escritores como Rosa Montero/Luis García Montero, sindicalistas como Alberto Pérez/Antón Saracíbar, expresidentes autonómicos como José Montilla/Manuel Chaves …

Pero, ¿ por qué personas cultas, o con pátina de cultura, apoyan a Pedro Sánchez? Primero, por su vinculación al PSOE, bien por ideología, militancia, cargos desempeñados o subvenciones recibidas, entiéndase, estómagos agradecidos. Estamos, pues, ante un 'manifiesto genuflexo ante Sánchez' (Fernando Savater) y segundo, por sectarismo. La mayoría de los firmantes –o más bien todos– adolecen del fanatismo de considerar a la derecha no como adversaria política sino como enemiga a batir, incapacitada para gobernar España. Este dogma progresista ha germinado también allende nuestras fronteras, donde Maduro sostiene que María Corina Machado no puede gobernar Venezuela, aun habiendo ganando las elecciones. Para estos 'progres', el gobierno ha conseguido logros económicos y sociales(disminución del paro, aumento del salario mínimo y de las pensiones, estabilidad social en Cataluña), que pesan más que la corrupción que le embadurna, lo que justificaría su permanencia en el poder. Pero tales logros conllevan también inflación, altas tasas de desempleo o el temerario aumento de la deuda, que dañan más a los pobres que a los ricos. Ademas, ninguna bonanza macroeconómica justifica los 'atropellos' de un gobierno. Si así fuera, deberíamos aceptar positivamente el régimen franquista. Entre dichos atropellos citaré los ataques al estado de derecho y a la Transición y el sometimiento a los intereses chantajistas de Cataluña/País Vasco, en detrimento del resto de autonomías(sobre todo de las menos desarrolladas, como la extremeña), sobre los cuales los firmantes enmudecen.

Ninguno de ellos es un verdadero demócrata, al no desear que un gobierno corrupto, negado para la gestión (último caso: las pulseras antimaltrato), ocupado/preocupado sólo de defenderse de sus tropelías, facilite el relevo. ¿Qué clase de ciudadanía es la que prefiere que gobierne un mentiroso, con su mujer y su hermano en el banquillo, en lugar de un hombre decente? ¿Por qué la derecha no puede gobernar España? Ninguna ley natural, maldición o teoría filosófica o política lo indica. Sencillamente, ello obedece a la pretendida superioridad de la izquierda respecto de la derecha. Ya actuó así el PSOE cuando, tras los resultados adversos de las elecciones de 1933, se opuso al acceso de la derecha (CEDA) al gobierno, provocando la revolución de Asturias, antecedente de la contienda de 1936. Se niega un pilar fundamental de la democracia, la alternancia, reduciendo a la irrelevancia a la oposición. Así, no es la derecha ni extrema derecha, sino el populista Pedro Sánchez, apoyado por los extremistas neocomunistas y separatistas quien se desliza hacia el autoritarismo y la dictadura. Los firmantes callan ante esta deriva.