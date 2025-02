Comenta Compartir

La investidura fallida de Feijóo me ha recordado la soledad del sheriff Will Kane (Gary Cooper) en 'Solo ante el peligro' (1952). No estamos ante realidades idénticas, claro, pero algo tienen en común. Precisamente, el día en que Will Kane contrae matrimonio con Amy (Grace ... Kelly) llega la noticia de que el bandido Frank Miller –a quien Kane apresó tiempo atrás, facilitando su encarcelamiento y posterior enjuiciamiento– ha salido de prisión y, junto con tres compinches, se dirige a Hadleyville para cobrar la venganza. Kane ya tenía planeado marcharse del pueblo para comenzar una vida nueva, pero optará por el cumplimiento del deber, comenzando enseguida a buscar apoyos para defenderse y para preservar la ley y la paz ciudadana. Pero pronto se dará cuenta de que nadie quiere ayudarle, incluida su esposa, por problemas de conciencia al ser cuáquera y oponerse a toda violencia. Finalmente, el sheriff, solo con su conciencia, su honradez y su sentido del deber, se enfrentará a los forajidos, matando a tres en tanto el cuarto es liquidado por su esposa, que a última hora decide ayudarle. Su director, Fred Zinnemann, logró un western atípico al situar la historia no en un paisaje bello y abierto sobre el que cabalgan jinetes valerosos, como siempre hacían los maestros del género, John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann o Raoul Wals, sino en un poblado desértico y una atmósfera cerrada. El sheriff Kane está muy lejos del héroe de los westerns tradicionales; al contrario, tiene miedo y busca ayuda. La película es un símbolo de las amenazas que pueden caer sobre un individuo o una sociedad.

Al igual que el sheriff Kane y el pueblo de Hadleyville son amenazados por unos facinerosos, la ejemplar pero perfectible democracia representativa española surgida de la Transición aparece en estos momentos, en medio de la apatía y desmoralización de parte de la ciudadanía, amenazada no a tiros, como en la película, sino por unos demagogos que bordean la ley y retuercen la constitución a su conveniencia. Muy acertadamente, Feijóo planteó desde el comienzo de su investidura el tema de la amnistía, que eclipsó a otras medidas programáticas. Sánchez guardó un silencio cómplice, negándose a debatir con él. Desde que Feijóo llegó a Madrid se le ninguneó implacablemente por los enemigos de nuestra democracia, e incluso desde dentro del PP. Pero en el debate Feijóo desmontó estas insidias, demostrando que no hay nadie en la derecha –ni siquiera Ayuso– ni en la izquierda superior a él políticamente. Sin ganar formalmente la investidura, con razones políticas y éticas, pulverizó en su discurso y en las réplicas –muy brillantes– los argumentos sectarios de los asaltantes de nuestra democracia, encapuchados bajo el disfraz progresista. La soledad de Feijóo al no poder conseguir la investidura –sobre la que se regodearon todos sus adversarios– , en realidad no fue tal pues sirvió para revelar a un gran parlamentario y a un político honesto. Por el contrario, ¿qué tenemos enfrente?

