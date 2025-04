Sánchez, de derrota en derrota

Las pasadas elecciones autonómicas/municipales han supuesto una derrota de la izquierda y una victoria para la derecha. El socialismo pierde autonomías emblemáticas, como Extremadura ... o Valencia, y ciudades como Sevilla, Valencia, Toledo, Zaragoza o Valladolid. Su poder territorial queda, pues, muy disminuido. Pero es que la izquierda a la izquierda del PSOE también ha salido malparada.

Las elecciones fueron planteadas por PP y PSOE en clave nacional, como si fueran unas elecciones generales. Pedro Sánchez eclipsó a los candidatos socialistas autonómicos, prodigando sus intervenciones por toda la geografía autonómica y vendiendo su palabrería sin relación con la problemática autonómica y municipal, provocando así la caída de muchos alcaldes pero, sobre todo, de los líderes autonómicos, salvo el caso de Emiliano García-Page, que se salvó de la debacle por haber sido quien con más nitidez se distanció de Sánchez. No fue el caso de Fernández Vara, siempre dócil y leal a Sánchez.

Así pues, pese al carácter autonómico/municipal de las elecciones, en realidad los españoles se pronunciaron el pasado 28-M contra Sánchez y sus socios de coalición gubernamental. El 28-M fue la verdadera moción de censura, no la del profesor Tamames. Por el contrario, las elecciones consolidaron el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Son cada vez más los que dentro del Partido Socialista señalan a Pedro Sánchez como responsable de la pérdida de identidad del partido –comenzada con Rodríguez Zapatero– , en una deriva ya incontrolada, y también de la fuga de votos masiva en cada confrontación electoral. Estas voces críticas aún no pueden abrirse camino públicamente, al estar los órganos de dirección del partido vaciados de poder decisorio y sometidos a la 'dictadura' sanchista. Por eso, ante la catástrofe electoral del pasado 28-M, aunque se reúnan, no habrá debate interno, al respetar la antigua máxima guerrista de que «quien se mueva no sale en la foto».

Ante esta situación, Pedro Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el 23 de julio para plantear batalla a Núñez Feijóo. Los españoles no saben lo que haría Feijóo, pero sí saben lo que ha hecho Sánchez. Este –en nombre del progresismo– puso a su servicio a los poderes legislativo y judicial, dio prioridad a la resolución de problemas de cariz ideológico posponiendo los verdaderos problemas que preocupaban a los españoles, como el de la vivienda o el de las infraestructuras hidráulicas, por ejemplo. Gobernó siempre a corto plazo y teniendo en cuenta si las encuestas eran favorables o no al Gobierno. Aumentó la deuda irresponsablemente y no alcanzó el PIB anterior a la pandemia. En lugar de buscar la paz y concordia entre los ciudadanos, se crispó a los ciudadanos y se estigmatizó a la oposición. Y lo que es imperdonable, se gobernó a veces al dictado de las exigencias de separatistas y exetarras, cuestionando la Transición y privilegiando a Cataluña y el País Vasco, en detrimento de los sufridos extremeños o andaluces. La crítica no es al PSOE, sino a quien lo lleva al precipicio.