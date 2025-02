La República dividió a los españoles

Desde su escaño asambleario madrileño, en declaraciones a las televisiones y, últimamente, desde su columna en el digital 'The Objetive', viene Esperanza Aguirre desmontando la mitología con que la izquierda política y la historiografía de izquierda, encabezada brillantemente por historiadores como Ángel Viñas o Paul ... Preston, han ido envolviendo nuestro pasado histórico más polémico, concretamente la Segunda República y la Guerra Civil.

Durante sus primeros años, la República pretendió reformar todos los ámbitos de la sociedad para hacer de España un país moderno. Pero la República fracasó en este noble empeño debido, según la veterana política, a tres importantes errores que cometió: 1) Elaborar una Constitución sin consenso. La abrumadora mayoría de izquierdas en las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 1931, hizo que no se contara con las derechas para elaborar la Carta Magna, a la que Esperanza Aguirre califica como «muy sectaria». En su presentación ante las Cortes, el socialista Luis Jiménez de Asúa, director de la Comisión Parlamentaria que la elaboró, manifestó que «es una Constitución de izquierda. Esta Constitución quiere ser así para que no nos digan que hemos defraudado las ansias del pueblo». Democrática y avanzada, claro, pero impuesta, como casi todas las del XIX. Por eso, como observa Esperanza Aguirre, no la sometieron a referéndum. Según Hugh Thomas, «fue un grave error hacer de la Constitución de la República un documento político».

2) El desorden. Se dice pronto que a un mes escaso de proclamada la República tuviera lugar, ante el estupor ciudadano y la inacción del presidente del Gobierno y de sus ministros –la mayoría, anticlericales confesos–, la quema de conventos. El adusto Azaña manifestó que «todos los conventos de España no valen lo que la vida de un republicano». Este desorden tuvo una línea ascendente a lo largo de toda la República, con miles de huelgas de los obreros, numerosas invasiones de fincas y diversos levantamientos anarquistas, ante la insuficiencia de las reformas. La violencia política fue apoderándose de las calles y las juventudes de los partidos aparecían militarizadas. Clara Campoamor reconoció que «desde la mitad de mayo hasta el inicio de la Guerra Civil Madrid vivió una situación caótica: los obreros comían en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a pagar la cuenta y amenazando a los dueños cuando aquellos manifestaban su intención de reclamar ayuda a la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en los ultramarinos sin pagarlas, por la buena razón de que las acompañaba un tiarrón que exhibía un elocuente revólver». Este desorden e inestabilidad culminaron con el asesinato del líder de la oposición, Calvo-Sotelo, en el que participaron socialistas de la 'motorizada', la escolta de Prieto.

3) La no aceptación de la alternancia política, que abordaré en la próxima columna. La Segunda República, como la Primera, dividió a la sociedad española, al contrario que la Monarquía integradora salida de la Transición. Da escalofrío pensar en una Tercera República presidida por Sánchez.