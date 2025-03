Anteayer, la Audiencia Nacional condenaba, por fraude fiscal, al exembajador en Venezuela, Raúl Morodo, y a su hijo y nuera. Morodo aprovechó su cargo para ... hacer amistad con Hugo Chávez y conseguir relaciones contractuales con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), abriendo el camino para que luego su hijo facturara millonarias minutas a la petrolera, que burlaban al fisco, y por las que ahora se les ha condenado. Con la mano izquierda blanquearían el chavismo y lo introducirían en Europa y con la derecha engordarían la propia cartera. Los Morodo son responsables penales, pero la responsabilidad política es de ese político tan dañino para la democracia, llamado Zapatero, así como de José Bono, exministro de Defensa y antiguo pupilo de Morodo, que fueron quienes le nombraron... sin ser embajador de carrera.

Catedrático de Derecho Político y Constitucional en las Universidades de Oviedo, Alcalá de Henares y UNED, hasta recalar en la Complutense, rector de la Menéndez Pelayo y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Morodo (Ferrol, Coruña, 1935 ) aunaba en sus ensayos y artículos la claridad con la profundidad de análisis, demostrando una gran cultura y una formación teórica muy sólidas. Fue muy importante la revalorización que hizo de los exiliados del interior durante el franquismo, como Antonio Tovar, Pedro Laín Entralgo, Joaquín Satrústegui, Rafael Calvo Serer o Dionisio Ridruejo.

Su contribución a la Transición fue importante. Desde el Partido Socialista Popular (PSP), que fundó con Tierno Galván, intentó arrebatar la legitimidad socialista al PSOE. Pero serían Felipe González y Alfonso Guerra quienes terminarían, finalmente, hegemonizando la oposición de izquierda bajo las viejas siglas del PSOE. El PSP terminaría integrándose en el PSOE y Tierno arrinconado en la Alcaldía madrileña. Morodo lograría acta de diputado por el PSP y de eurodiputado por el Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez, para, finalmente, conseguir la poltrona de «embajador político», primero ante la Unesco en París, después en Portugal y, finalmente, en Venezuela, donde ha cometido las tropelías ya referidas. No podrá decir como Sancho: «Yéndome desnudo, como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel».

Creía a Morodo poseedor de la weberiana «ética de la convicción», única capaz de detectar los abusos del poder, pero en realidad lo que le dominaba era la «ética de la responsabilidad», que convierte a los gobernantes en pragmáticos, astutos y oportunistas. De ahí al latrocinio hay un suspiro. Aquel que combatió al franquismo como un régimen corrupto y sin libertades –Morodo llegó a sufrir cárcel y destierro– ha terminado apoyando a otro de similares características. Morodo, saqueando la petrolera venezolana, ha contribuido a esquilmar un poco más a la desgraciada Venezuela. Pero el pícaro Morodo no está solo en la rapiña, le acompañan otros buscones inefables como Monedero, Iglesias o Zapatero. Lo que me da pena es que un hombre de tanta valía intelectual y académica haya caído al nivel de esta cuadrilla de zánganos, mediocres y arribistas.