Política sin decencia

La corrupción socialista se ha instalado también en Extremadura. El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, está ya imputado en el 'caso ... David Azagra', hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, enfrentándose a penas de inhabilitación, prisión e indemnización, pedidas por las acusaciones populares, en contraste con la inhibición del Ministerio Fiscal. Para el político villanovense, «esto es una cacería política de la derecha y de la ultraderecha que, cuando no tienen capacidad, porque no tienen proyecto para esta tierra, entienden que la mejor forma de eliminar al adversario político no es presentando un proyecto ilusionante para esta tierra, sino eliminando al adversario político», olvidando que quien primero denunció este caso de nepotismo/corrupción fue el podemita Álvaro Jaén. Pero lo que no ha olvidado este relevante político extremeño es su defensa personal, decidiendo para ello –asesorado por los gurús Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara– ingresar como diputado en la Asamblea de Extremadura, tras haber prometido que no lo haría hasta que se sustanciara el juicio. Su condición de diputado le convertirá en aforado, lo que dilatará el caso. Poder debatir en el foro parlamentario con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha sido la excusa, pero al final esta maniobra forzada es, además de conculcadora de la igualdad con todos los ciudadanos, temeraria al poder llegar a desprestigiar a la Asamblea. El tradicional principio del PSOE y la igualdad entre las personas, desaparece para favorecer a una sola persona. La igualdad entre las comunidades autónomas hace tiempo la laminó Pedro Sánchez. El Partido Socialista, tan necesario para la democracia española, aparece tirado por el suelo y no se sabe si en el futuro podrá levantarse.

En enero de 2011, Fernández Vara aseguraba con énfasis: «La política no pasa por buenos tiempos. Algo habremos hecho mal. Y una de las cosas que hay que hacer es mucha transparencia. No debe haber ni un solo acto público, acto administrativo, que no sea conocido por el público». ¿Por qué Vara predicaba una cosa y luego Gallardo ha terminado por hacer otra? Quizás, porque la política española se ha alejado de la máxima moral del pensador Emilio Lledó: «Yo creo que la decencia tiene que ir pareja con la política». La política es, debe ser, decencia, ejemplaridad, búsqueda del bien común, de la verdad y del acuerdo, además de gestión. Si el instrumento principal de la política es la mentira y si el fin justifica los medios se llega al deterioro de la democracia. Lo dramático y terrible es que, en España, aquellos que llegaron al poder prometiendo regeneración, son hoy los principales agentes de la corrupción, el desgobierno y la inestabilidad política. La actuación de Miguel Ángel Gallardo, en el caso del hermano del presidente del Gobierno, parece más propia de un cacique que de un demócrata llamado a dirigir los destinos de Extremadura.

