Pedro Sánchez, el problema

Pedro Sánchez se ha convertido en un peligro para la democracia española y para el propio PSOE. Está socavando prácticamente todas las instituciones: el Parlamento lo ha reducido a un trampantojo, donde no se debate sobre los temas de interés ciudadano y donde el Gobierno ... no responde a las preguntas de control de la oposición. El poder tiende al abuso, por lo que es necesario el control de la oposición. Su cinismo, su falta de escrúpulos, le han llevado a convertirlo en una cámara de mero trámite formal, abusando del decreto ley y sin tener en cuenta los informes de los órganos consultivos del Estado (Consejo de Estado y Consejo Económico y Social). El Gobierno ha demostrado su falta de respeto por la ley, como se vio con la reforma del Código Penal y con la ley del 'sólo sí es sí'. La degradación parlamentaria es tal que el Parlamento fue cerrado durante la pandemia y la corrupción ha llegado a gestionarse desde algún despacho del grupo parlamentario socialista. No hay, pues, separación entre ejecutivo y legislativo. El poder judicial tampoco es independiente, al estar las cúpulas del Consejo general del Poder Judicial y del Tribunal Supremo dominadas por facciones 'progresistas' o 'conservadoras'. Pero Pedro Sánchez no tiene toda la culpa. Ya se sentaron las bases de la deriva radical socialista cuando el entonces populista Guerra afirmó que «Montesquieu ha muerto» y con la reforma de la Ley del Poder Judicial. Ni Guerra ni Felipe González tienen ahora, pues, legitimidad para llamar la atención a Pedro Sánchez, aunque tengan razón.

El ejecutivo, además de invadir los otros poderes, no está constituido por personas idóneas, honorables y con la debida formación y experiencia(Ley 50/1997 y Ley 3/2015). No basta con acreditar pedigrí progresista, feminista o de activista social para gobernar. La falta de preparación, unido al sectarismo y al desmedido apego al poder, conduce a abusar de la mentira, dañando las relaciones políticas y causando el desapego de los ciudadanos por la política. No es la primera vez que el PSOE incurre en oportunismo. En 1923 apoyó la dictadura de Primo de Rivera, con la finalidad de adquirir cuotas de poder y ventajas para sus organizaciones y desviar la represión hacia el anarquismo. En 1933, tras no reconocer la victoria electoral de las derechas, rompió su compromiso con la República, dando lugar a la revolución de Octubre de 1934, prolegómeno de la Guerra Civil española. Ahora, apoyándose en los enemigos de la Nación, con tal de conservar el poder. Pero este debe tenerse, como sostiene Emilio Lledó, «desde la decencia». O sea, teniendo en cuenta el bien común, y no intereses particulares o partidistas. Así pues, si Pedro Sánchez se ha convertido en un problema para España y para el PSOE, serán los ciudadanos en las próximas convocatorias electorales quienes decidan con su voto si le premian o le castigan. Están en juego España y un partido centenario, que deben sobrevivir a las tropelías de un demagogo.

