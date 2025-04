El pasado día 10 vi, una vez más, 'El hombre que mató a Liberty Valance' (1962), obra maestra de John Ford. La película es una ... defensa de la ley, la educación, el orden, la libertad de prensa, las instituciones, en suma, de la democracia frente a las fuerzas que la acosan, en este caso Liberty Valance (Lee Marvin) y sus compinches, cuya finalidad es atemorizar y dominar a los habitantes de Shinbone, pueblo del lejano Oeste. Sus principales blancos son el defensor de la ley, el abogado Ransom Stoddard (James Stewart), y el defensor de la libertad de prensa, el periodista Dutton Peabody (Edmond O'Brien), a quienes intentan disuadir mediante brutales palizas y amenazas de muerte.

La tentación de someter a jueces y periodistas no es, pues, nueva, por lo que ahora volvemos a tenerla sobre nuestras cabezas. Naturalmente, Pedro Sánchez no puede someter al poder judicial y a la prensa (dos pilares fundamentales del estado de derecho) pegando tiros. Como ha reconocido el jurista y catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Aragón, «hoy las democracias no suelen morir por la fuerza, sino por su deterioro interno». El Gobierno entre socialistas y comunistas y sus apoyos parlamentarios constituyen una mayoría destructiva, ajena a la tradición cultural, histórica y política de España y al sentir mayoritario de los españoles, dedicándose a vulnerar las leyes, elaborando las mismas sin deliberación, sin informes de los órganos consultivos ni del parlamento, por motivaciones personales y no generales y, en último término, sin tener en cuenta el espíritu y letra de nuestra Constitución. Así, Pedro Sánchez, sin pistolas, ha logrado aprobar la supresión del delito de sedición y la ley de amnistía para favorecer a los asaltadores de la democracia en Cataluña, de quienes depende. Ahora Sánchez tiene preparada otra ley, la llamada 'ley Begoña', según la cual se desestimarán en las futuras instrucciones judiciales los recortes de prensa y la acusación popular, para así poder archivar los casos de corrupción de su familia y de su entorno. Con ello busca la impunidad –para él y su familia–, estar por encima de la ley. La opinión pública debe saber que, en realidad, lo que nos hace libres no es la libertad, sino las leyes, la Constitución y el ordenamiento europeo. De igual manera, la libertad de prensa, garantizada en el artículo 20 de la Constitución y el 11 de la Carta de Derechos de la UE, no es atacada por Pedro Sánchez, al modo de Liberty Valance, sino simplemente negando la entrada en las ruedas de prensa a los medios críticos.

Cuando el PSOE ha olvidado los principios de igualdad, justicia social y solidaridad, cuando ha perdido todo anhelo de transformación social y solo aspira a mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso aliándose con el independentismo conservador/reaccionario en detrimento de regiones que ni siquiera disponen de un tren digno, como nuestra querida Extremadura, entonces ¿de qué nos sorprenden los ataques al estado de derecho y la corrupción? Unos y otros, todos, por doquier gritan: ¡Basta ya!