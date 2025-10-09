HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CULTURA Y POLÍTICA

La obra maestra de la Transición

Felipe Traseira

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Transición española, con sus imperfecciones, fue el proceso histórico más importante de la historia contemporánea de España. Se superaron los tradicionales enfrentamientos entre los ... españoles, que culminaron en la Guerra Civil. Se modernizó políticamente España, que alcanzó un desarrollo económico inédito. Nos incorporamos a Europa, remontando nuestro tradicional aislamiento internacional. Sin embargo, esto, que lo ve un ciego, no es tenido en cuenta por la izquierda radical de Pedro Sánchez, por la extrema izquierda de Sumar y Podemos y por los reaccionarios separatistas. Por eso, es un imperativo cívico salir en su defensa. Modestamente, es lo que vengo haciendo desde esta columna. Hoy, sin ir más lejos, traigo a breve comentario el último libro de la jurista y catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, titulado precisamente ‘En defensa de la Transición’, con un prólogo de Alfonso Guerra, uno de los artífices vivos de la Transición. No se trata de un estudio histórico, sino de una reivindicación política/jurídica, además de práctica, de la Transición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  7. 7 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  8. 8 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La obra maestra de la Transición